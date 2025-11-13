Reclaman ventiladores para garantizar condiciones de estudio en escuela Juan Manuel de Rosas

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades y estudiantes expusieron las dificultades que atraviesan por las altas temperaturas en las aulas. Pidieron la colaboración de la comunidad para adquirir ventiladores y mejorar las condiciones edilicias. La institución alberga a 390 alumnos, sipo Elonce.
La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº18 "Brigadier General Juan Manuel de Rosas", ubicada en Paraná XVI, manifestó a Elonce su preocupación ante la llegada de las altas temperaturas y lanzó un llamado a la solidaridad para reunir ventiladores que permitan sostener las clases en condiciones adecuadas.
Al respecto, el rector de la institución, Carlos Andrade, explicó que, pese al esfuerzo permanente de la cooperadora escolar y el trabajo autogestionado para cubrir necesidades básicas, la comunidad educativa atraviesa una situación crítica. “Estamos ante el inicio de una temporada donde el calor no colabora con el ejercicio cotidiano áulico y la necesidad de ventiladores es una demanda que hace mucho realizamos porque la escuela no cuenta con el mejor servicio para ofrecer ya que muchos ventiladores no funcionan y en varias aulas directamente no hay”, señaló. Actualmente, la escuela tiene 10 aulas y, durante el turno tarde, ante la demanda de 11 cursos, la biblioteca debe utilizarse como espacio de clases.
Estudiantes afectados por el calor extremo
Saraí Ocampo, alumna del establecimiento, describió cómo se viven los días de temperaturas elevadas: “En octubre ya se hace difícil porque, al tener techo de chapa, el calor se siente mucho más y, en la mayoría de las aulas, anda un ventilador o ninguno”. "Transpiramos mucho por las chombas que usamos y se sufre mucho el calor", contó.
Y agregó que muchos estudiantes recurren a ventiladores portátiles o al tereré para soportar la jornada escolar. “Es difícil concentrarse. Donde no hay cortinas, entra toda la luz del sol, no hay ventilación y se vuelve insoportable”, expresó la estudiante.
La joven recordó que durante el año realizaron ferias para recaudar fondos, pero los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades estructurales.
Un llamado urgente a la comunidad
El rector señaló que quienes puedan colaborar con ventiladores o materiales pueden comunicarse al 0343 156211171 o acercarse a la escuela, ubicada en calles Primero de Mayo y Germán Burmeister, donde serán recibidos y agradecidos. “Es un acto educativo lo que está en juego. Para aprender se necesita un clima agradable y hoy no podemos garantizarlo”, afirmó.
Otras necesidades edilicias
La matrícula del establecimiento asciende a 390 estudiantes entre ambos turnos. Andrade explicó que además de la urgencia por los ventiladores, la escuela enfrenta otras problemáticas:
-Baños que requieren arreglos constantes, cubiertos con fondos propios.
-Aulas con mala ventilación o sin cortinas.
-La falta de un comedor escolar, reclamo sostenido por familias y estudiantes.
“Brindamos una copa de leche chocolatada y frutas, que podemos conseguir, pero sería fundamental contar con un comedor escolar. Un chico bien alimentado puede rendir mejor en la escuela”, sostuvo el directivo.