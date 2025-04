Quién es el joven de Paraná que fue abrazado por el Papa Francisco

Julián Barzola, oriundo de Paraná, compartió su testimonio sobre los tres encuentros que tuvo con el Papa Francisco. El primero fue en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro, donde se popularizó la frase "Hagan lío". “Fue la frase que quedó impregnada en todos los que participamos”, contó Barzola en diálogo con Elonce.

El segundo encuentro ocurrió en 2016, durante la JMJ en Cracovia, Polonia. Y el tercero, en 2018, tuvo lugar en Santiago de Chile, donde Julián se desempeñaba como voluntario junto a dos amigos. Allí, según recordó, tuvo un momento inesperado con el Sumo Pontífice. “Accedí al sector donde estaban los convalecientes. No sabía qué hacer ni qué decir, y me salió abrazarlo. Él también me abrazó y me escuchó”, relató.

En ese encuentro, recibió un rosario de manos del Papa. “Lo conservo para siempre. Es sencillo, como era él. Tiene el escudo pontificio de un lado y la imagen de la Virgen de la Humildad en Chile del otro”, explicó.

Barzola contó que el momento fue muy emotivo y que se encontraba junto a una mujer mayor cuando se dio el encuentro. “Le dije que era de Paraná y él me preguntó mi nombre. Yo le dije Julián con la emoción encima”, recordó.

Durante el viaje apostólico a Chile, el Papa abordó temas como los casos de pedofilia en la Iglesia y la situación del pueblo mapuche. “Habló con mucho dolor, pero también llamó a la paz social. Dijo algo que me marcó: 'No pienses que no le hacés falta a nadie, pensá que le hacés falta a mucha gente'”, comentó el joven.

Por último, Barzola destacó que, aunque cuesta hablar del Papa en pasado, para él "seguirá siendo un ejemplo de humildad". Pidió rezar por él y por el país: “Ahora él está en el cielo, pero nos queda rezar por nosotros y por todo el mundo”.

