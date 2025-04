El testimonio del sacerdote entrerriano que fue bendecido por el Papa Francisco

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, la comunidad de Concepción del Uruguay se unió en oración desde la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Desde allí, el presbítero Gregorio Nadal brindó su testimonio a Elonce sobre los encuentros que mantuvo con el Sumo Pontífice en distintas etapas de su vida.

“Estamos viviendo un momento histórico. Fue histórica su elección hace 12 años, cuando escuchamos que Bergoglio, alguien tan cercano a nosotros, era elegido Santo Padre. Eso nos conmovió profundamente”, expresó Nadal. “Hoy nos despertamos con esa sensación mezclada entre el dolor y el mensaje de fidelidad que él dejó”, agregó.

Testimonio del sacerdote entrerriano que fue bendecido por el Papa Francisco

El sacerdote recordó que tuvo la oportunidad de estar cerca del Papa en varias ocasiones. La primera fue cuando Jorge Bergoglio aún no había sido elegido Papa. “Fue acá, en la Catedral de Buenos Aires. Me tocó ser el encargado de una celebración, marcarle los ritmos. Lo que me impresionó fue su silencio. Era un hombre contemplativo, que acataba con humildad lo que uno le iba indicando”, relató.

El presbítero Gregorio Nadal fue bendecido por el Papa Francisco (foto Elonce)

En otro de los encuentros, ya con Bergoglio como Papa Francisco, Nadal le habló sobre un sacerdote que atravesaba un problema de salud. “Le di un papelito con el teléfono. Le dije: ‘Discúlpeme, rece por él, acá está el número’. A los pocos días, el Papa lo llamó personalmente. Fue una gran alegría”, recordó.

El presbítero también compartió otro momento vivido en Roma, donde pudo recibir directamente la bendición del Papa. “Le dije: ‘Dame la bendición’, y él me respondió: ‘Sé fiel’. Esa palabra me marcó. La tengo presente todos los días”, comentó.

Habrá una misa especial en la Catedral de Concepción del Uruguay

En la mañana del fallecimiento, a las 7, se hicieron sonar las campanas de la basílica en señal de duelo y comunión con el resto del mundo. Desde temprano, vecinos y fieles se acercaron al templo para rezar por el alma del Papa Francisco y por el futuro de la Iglesia.

“Esta iglesia es muy especial. Es filial de San Juan de Letrán, la catedral del Papa en Roma. Lo que acontece allá, también acontece aquí. Por eso hoy a las 20 horas vamos a celebrar una misa especial en su memoria”, anunció Nadal.

Vecinos y fieles se acercaron al templo para rezar por el alma del Papa Francisco (foto Elonce)

Conmovida por la pérdida, la comunidad de Concepción del Uruguay se sumó así al homenaje global por el fallecimiento del primer Papa argentino, cuyo legado espiritual y pastoral quedó marcado en muchos lugares, incluida la provincia de Entre Ríos.