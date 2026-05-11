Búsqueda de trabajo en Paraná: quedan cuatro vacantes para entrenamientos laborales

Búsqueda de trabajo en Paraná.

Continúan abiertas las postulaciones para entrenamientos laborales impulsados a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Paraná, en el marco de los programas nacionales Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Según se informó, de los 22 puestos disponibles inicialmente en cinco empresas locales, quedan solamente cuatro vacantes.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que los entrenamientos comenzarán durante junio y remarcó el interés que despertó la convocatoria. “Teníamos 22 puestos disponibles en cinco empresas locales. En este momento quedan cuatro lugares para postularse”, indicó.

Quedan cuatro vacantes para prácticas laborales en Paraná

Los puestos que aún permanecen vacantes corresponden a operario metalúrgico, ayudante de producción y dos cargos de ayudante pastelero. Las postulaciones están destinadas a personas que formen parte del programa Fomentar Empleo.

Alta demanda de postulantes

Bustamante destacó que las convocatorias registraron una importante participación de vecinos interesados en acceder a estas oportunidades laborales. Las 18 vacantes que se ocuparon, “se cubrieron con más de 100 personas”, señaló.

Además, aclaró que cada vacante suele reunir numerosos aspirantes debido al mecanismo de selección implementado. “Por cada puesto suelen postularse más de una persona porque hay entrevistas de preselección de perfiles y después son las propias empresas locales las que realizan las entrevistas y toman esos entrenamientos”, detalló.

El funcionario sostuvo que los entrenamientos laborales representan una herramienta clave para facilitar el acceso al empleo, principalmente entre jóvenes. “Siempre son más de 20 puestos los que están disponibles y es una herramienta muy demandada”, afirmó.

Programas y asistencia para inscripción

Durante la entrevista, Bustamante también hizo referencia al programa municipal “TeConecto”, implementado por la gestión de la intendenta Rosario Romero. Según explicó, la iniciativa busca colaborar con empresas y comercios en la búsqueda de perfiles laborales específicos.

“Invitamos a las empresas, comercios y pymes locales a conocer estas herramientas y utilizarlas como forma de generar puestos laborales”, expresó.

Respecto a la situación del empleo, sostuvo que la demanda “se ha mantenido de manera constante”, durante este año y vinculó el interés en los programas con el contexto nacional. “Los números del desempleo muestran una mayor incidencia en la gente joven y particularmente en mujeres jóvenes”, manifestó.

Las personas interesadas en postularse pueden registrarse en el sitio oficial de Portal Empleo o acercarse personalmente a la Dirección de Empleo y Trabajo, ubicada en el Mercado Sud, calle Perón 573 de Paraná, donde reciben asistencia para completar el trámite de inscripción. Elonce.com