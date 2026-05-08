Búsqueda de trabajo: abren convocatoria para 22 puestos en empresas de Paraná

La Municipalidad lanzó nuevas postulaciones en el marco de programas de empleo. Los entrenamientos laborales comenzarán en junio en cinco empresas locales.
Búsqueda laboral. En el marco del programa Fomentar Empleo y Volver al Trabajo se abrió una nueva convocatoria en la ciudad de Paraná.
Se trata de postulaciones para 22 puestos en cinco empresas locales que iniciarán con entrenamiento en junio. Durante mayo se concretaron seis inserciones laborales.
Las inserciones laborales “brindan a las personas que realizaron previamente un entrenamiento la posibilidad de un empleo privado, formal y registrado, y con beneficios impositivos para los empleadores”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
Asimismo, el funcionario destacó e invitó al sector privado a ser parte de estas instancias. “Somos una ventana de los programas nacionales (Volver al Trabajo, Fomentar Empleo), pero además contamos con programa propio lanzado en la gestión de la intendenta Rosario Romero como lo es Te Conecto. Por eso ponemos estos programas a disposición del sector privado, quienes son los que generan estas oportunidades de empleo a nivel local", mencionó Bustamante.
Las personas interesadas en participar de este tipo de postulaciones deben estar previamente inscritas en el portal Empleo http://portalempleo.gob.ar/
“El mismo sistema va haciendo ciertos cruces de datos y tienen que estar caracterizados en prioridad 1 o prioridad 2 de acuerdo a ciertos factores como son la edad, el nivel educativo y otras cuestiones”, explicó la directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri.
Las empresas interesadas en sumarse pueden comunicarse al +54 9 3435 01-5194 o dirigirse a la Subsecretaría de Producción en el Mercado Sud, ubicado en calles Perón y Villaguay.