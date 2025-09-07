 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Qué es el régimen fluvial, la situación en la que se encuentra el río Paraná actualmente

El río Paraná continúa en niveles irregulares a lo largo de la semana, con 1,26 metros de altura en el puerto local. A continuación, qué es el régimen fluvial en el cuál se encuentra inmerso y cómo se comportará los días venideros.

7 de Septiembre de 2025
Imagen del río.
Imagen del río. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Este domingo desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) se detalló que el río Paraná mide 1,26 metros de altura en el puerto local. A lo largo de las últimas semanas, el nivel ha estado cambiante día tras día, lo que se lo que se lo conoce cómo régimen fluvial.

 

 

Según los estudiosos, la situación por la que atraviesa el río Paraná es el régimen fluvial, que refiere a la variación del nivel del agua a lo largo del año.

 

En base a esta situación, se enmarca distintos factores que podrían estar relacionados. Uno de ellos son los climáticos, que indica la cantidad y distribución de las precipitaciones (régimen pluviométrico) y la temperatura son determinantes; factores físicos, por el relieve de la cuenca, la geología y la vegetación influyen en cómo el agua se infiltra o fluye hacia el río; y los factores humanos, donde se señala la construcción de presas, embalses y sistemas de riego puede alterar significativamente los patrones de caudal de un río.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

¿Cómo continuará comportándose el río Paraná en el resto de septiembre?

 

Luego de llegar a 1,35 metros de altura, volvió a retroceder su nivel, llegando a los actuales. Pero se espera que se mantenga en “niveles medios diarios”, según el Instituto Nacional del Agua (INA) en su última publicación.

 

 

Ya para la próxima semana, debería de estar llegando nuevamente a 1,40 metros de altura en Paraná, aunque refieren que el pico podría llegar a 1,46 metros a fines de septiembre, dentro de los valores normales. En caso de presentarse algunas lluvias, podría alcanzar 1,65 mts. Por lo contrario, en el caso de no registrarse precipitaciones y estar acompañado de una bajante, podría estar por debajo del metro.

Temas:

río Paraná Altura
