Clima en Entre Ríos: domingo soleado y probabilidad de lluvias a mitad de semana

El clima en Entre Ríos se presentó estable y con condiciones propias de la primavera este domingo. La circulación del viento norte fue clave para impulsar temperaturas más templadas y un marcado aumento de la humedad en la región. Esta situación, sumada al predominio de cielos despejados, ofreció a los entrerrianos una jornada soleada, con un ambiente agradable y seco.

Según los registros meteorológicos, los valores se ubicaron incluso por encima de los promedios para esta época del año, reforzando la sensación de primavera anticipada. La estabilidad también se mantendrá en el arranque de la semana, lo que permitirá varias jornadas soleadas y con poca nubosidad.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, septiembre se abre con una transición cada vez más marcada hacia condiciones típicas de la nueva estación, un contraste con el exceso hídrico que se había registrado durante agosto.

Posible inestabilidad hacia mediados de semana

El punto a seguir de cerca en el pronóstico es el aumento progresivo de la humedad en la franja central del país. De acuerdo a las proyecciones del modelo europeo ECMWF, entre el miércoles y jueves podría generarse un escenario de mayor nubosidad y con probabilidad de lluvias en zonas del sudeste de Córdoba, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

Si bien el núcleo más comprometido se ubicaría en esas provincias, Entre Ríos podría verse alcanzada por esa inestabilidad. Las precipitaciones previstas son, por ahora, de carácter disperso y con baja probabilidad , aunque cualquier registro en la región adquiere relevancia tras las abundantes lluvias de semanas previas.

Foto: Archivo Elonce.

Desde Meteored indicaron que se mantendrá una vigilancia constante sobre esta evolución atmosférica, dado que los excesos hídricos aún persisten en varias áreas productivas de la región central.

El mapa de lluvias. Foto: Meteored.

Una semana que marcará la transición hacia la primavera

Con el avance de septiembre, los especialistas destacan que el clima en Entre Ríos tenderá a ofrecer más días soleados y temperaturas templadas, en línea con la estación que se aproxima. No obstante, los focos de inestabilidad seguirán siendo posibles en la región central, reforzando la necesidad de un monitoreo constante para prevenir complicaciones en sectores afectados por inundaciones.

De confirmarse las lluvias a mitad de semana, se trataría de un evento acotado pero significativo en una zona donde el suelo aún se encuentra saturado. Por ahora, los entrerrianos pueden disfrutar de un fin de semana largo de cielos despejados y temperaturas agradables, con la vista puesta en lo que pueda ocurrir desde el miércoles en adelante.