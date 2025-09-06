Pronostican una máxima de 15ºC para este sábado en Paraná

Las bajas temperaturas se hacen sentir este sábado en Paraná y zona, en una jornada que comenzó con cielo despejado y temperaturas que rondarán entre 3 y 15ºC con vientos del este rotando al norte y luego al este nuevamente.

El de hoy será “el día más frío del fin de semana”, pero la tendencia indica que para el domingo se consoliden temperaturas agradables y se extiendan durante la próxima semana: se anuncia cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 6 y 18ºC con vientos del este rotando al noreste.

El lunes se presentará con escasa probabilidad de lluvias aisladas por la mañana con vientos leves del noreste y temperaturas en ascenso; se prevé que una mínima de 9ºC y una máxima de 21.

Es que con la rotación del viento al noreste se iniciará un ascenso gradual de las temperaturas. Hacia el martes se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado con vientos del sudoeste rotando al noreste y marcas térmicas que rondarán entre los 8 y 23ºC.

El incremento progresivo de los registros térmicos continuará y para el miércoles venidero ya se anticipan marcas que alcanzarán los 25 grados en nuestra zona.

Se demoran las temperaturas primaverales (foto Elonce)

De cara a lo que será la próxima semana, se anticipa un rápido repunte de las temperaturas en gran parte del país, devolviendo el clima primaveral al centro de la Argentina.

Se recordará que un frente frío había avanzado sobre la franja central del país y alcanzó a Entre Ríos generando “un significativo recambio de masa de aire con descenso térmico”.

Según el registro de anomalías del Servicio Meteorológico Nacional, los valores térmicos de estos días, se ubicaron hasta cuatro grados por debajo de lo habitual para la época, en buena parte del norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

En promedio, mientras durante la primera semana de septiembre los valores históricos suelen oscilar entre los 10 grados de mínima y 19 de máxima, en este comienzo atípico del mes de la primavera el termómetro descendió a valores que han dejado registro la minoría de las veces.