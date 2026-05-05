“Estamos con salarios de pobreza”, afirmaron enfermeras del hospital San Martín

REDACCIÓN ELONCE
Enfermeras del hospital San Martín de Paraná realizaron este martes una protesta en el patio del nosocomio debido a las condiciones salariales. Anunciaron una movilización.
Enfermeras del Hospital San Martín de Paraná realizaron un reclamo por salarios y condiciones laborales, y anunciaron una movilización en la previa de la apertura de paritarias. La protesta se llevó adelante en el patio del nosocomio, donde el personal de salud expuso la situación que atraviesa el sector.
Durante la manifestación, las licenciadas en enfermería Yanina Corradini y Mabel Varisco explicaron a Elonce que el principal reclamo es salarial. “Queremos manifestar nuestro reclamo, que es fundamentalmente el salario”, expresaron.
En ese sentido, advirtieron sobre el deterioro de los ingresos. “Estamos con salarios de pobreza, trabajando en condiciones paupérrimas. Habitualmente se ven noticias edulcoradas donde el hospital fue beneficiado en tal o cual cosa pero se están olvidando del recurso más importante que es el humano. Tenemos el salario quieto hace un año porque el aumento también paupérrimo que nos ofrecieron fue en negro no remunerativo y no llegó a nuestros jubilados”, señaló Corradini.
Sobrecarga laboral y falta de personal
Las trabajadoras también hicieron hincapié en la falta de recursos humanos y el aumento de la carga laboral. “No hay suplentes para cubrir suplencias. Eso hace que haya una máxima demanda”, indicaron, al tiempo que remarcaron que el hospital es centro de referencia en la región y concentra gran parte de las demandas sanitarias.
Asimismo, denunciaron incumplimientos en el pago de horas extras. “Nos deben del año 2024 esas prolongaciones, del 2025 y un porcentaje alto del 2026. Además, nos aumentaron la carga horaria, hoy estamos haciendo entre 8 y 16 horas de más por mes y no nos pagan esa diferencia”, detallaron.
Según indicaron, esta situación impactó directamente en el poder adquisitivo: “Hace que el valor de nuestro sueldo haya decaído entre un 20 y un 30 por ciento”, expuso Varisco.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
En relación a los ingresos, precisaron que los sueldos básicos se ubican por debajo de la línea de pobreza. “Una persona con 20 años de trabajo, con formaciones de posgrado, tiene salarios de pobreza. Un básico mío con 34 años de servicio es de 350 mil pesos. El ingreso ronda los 250 o 260 mil pesos”, manifestaron. A lo que se suman otros códigos que aumenta ese monto.
Además, señalaron que los trabajadores suplentes perciben ingresos aún menores. “No llegan ni siquiera a la línea de pobreza”, afirmaron.
También cuestionaron las condiciones de vida que atraviesan: “No sé de qué salud mental hablan cuando una persona tiene que dedicar más del 60 por ciento de su salario a pagar un alquiler. Estamos en una situación urgente y necesitamos que nos escuchen”.
Expectativa por paritarias y convocatoria a marchar
De cara a la apertura de paritarias, las enfermeras adelantaron que continuarán con las medidas de visibilización. “Planeamos reunirnos de nuevo y hacernos escuchar. Esto requiere atención, no noticias edulcoradas”, sostuvieron.
En esa línea, remarcaron la importancia del recurso humano en el sistema de salud. “El recurso más importante del hospital es el recurso humano. Si somos personas que trabajamos, de ninguna manera somos héroes. Tenemos que pagar cuentas y necesitamos que nos cuiden, y no nos están cuidando”, expresó Corradini.