Protección Civil asistió a familias y respondió a emergencias tras las lluvias en Paraná

Protección Civil de Paraná encabezó la primera respuesta operativa ante una jornada marcada por lluvias persistentes y un alerta meteorológico vigente en la zona. Durante el día se registraron 22 milímetros de precipitaciones, lo que activó un protocolo especial de intervención y asistencia por parte del área municipal, según explicó Lucas García, coordinador de Protección Civil, en diálogo con Elonce.

El funcionario detalló que el alerta se activó alrededor de las 3:10 de la madrugada de este jueves, momento en el que comenzaron las lluvias más intensas. “A partir de ese horario, se puso en alerta todo el sistema de Protección Civil, sumando tareas de emergencia al trabajo diario que realizamos”, relató García, al hacer un balance general de la jornada.

Árboles caídos y calles cortadas

Entre las principales intervenciones, el coordinador indicó que se registraron dos árboles caídos de mediano porte que provocaron cortes de calle. “Uno fue sobre calle Illia y el otro en Monte Caseros. En ambos casos se trabajó rápidamente, incluso bajo la lluvia, para liberar la circulación y garantizar la seguridad de los vecinos”, explicó.

Estas situaciones, frecuentes durante tormentas de este tipo, requirieron la intervención inmediata de los equipos municipales, que permanecieron en guardia durante toda la jornada ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Asistencia a familias vulnerables

García señaló que, además de los trabajos en la vía pública, se desplegó asistencia social para familias que habitan viviendas precarias. “Como siempre, desde Desarrollo Humano, área a la que pertenece Protección Civil, se estuvo entregando agrotileno para techos precarios”, indicó.

El coordinador remarcó la importancia de que los vecinos se comuniquen con los números de emergencia. “Siempre decimos que llamen, que se acerquen. Nosotros estamos para ayudar y podemos proveer este material plástico que se utiliza para proteger los techos en casos de filtraciones”, sostuvo.

Las asistencias se concentraron en distintos sectores, entre ellos, El Radar, Mosconi Viejo y Ameghino al final, aunque aclaró que hubo intervenciones distribuidas en varios puntos de la ciudad. “Mucha gente se acercó por sus propios medios y en otros casos fuimos nosotros a partir de los avisos recibidos”, añadió a Elonce.

Alerta meteorológico vigente

Respecto al pronóstico, García confirmó que el alerta por tormentas para el departamento continuaba vigente. “Según el Servicio Meteorológico Nacional, este frente finalizaría alrededor de la medianoche”, precisó.

En ese sentido, advirtió que se trata de un frente climático muy cambiante. “La temperatura no ha bajado demasiado, pero estamos en épocas de tormentas. Hay que acostumbrarse y seguir siempre los reportes meteorológicos, además de tener a mano los números de emergencia”, subrayó.

Intervención por un caballo herido

Durante la entrevista, el coordinador también se refirió a una intervención ocurrida por la tarde en calle Ameghino, donde vecinos alertaron sobre la situación de un caballo que yacía en el suelo y no podía levantarse.

“Fuimos comisionados por el 911 y por los vecinos del lugar. Al llegar, intervenimos junto a Bomberos Voluntarios, Comisaría Quinta y el veterinario policial”, explicó García.

Lamentablemente, pese al trabajo conjunto, el animal no logró sobrevivir. “Se constató que era un equino con bastante daño y, pese a los esfuerzos realizados, falleció”, confirmó el funcionario a Elonce.

Protección Civil - balance de los trabajos en una jornada inestable y alerta

Rol de Protección Civil ante emergencias

García aclaró que, si bien la atención veterinaria corresponde a otras áreas específicas, Protección Civil actúa ante la emergencia inicial. “Nuestro rol es intervenir rápidamente, tratar de rescatar y asistir. En este caso, el detalle técnico lo puede brindar mejor el veterinario policial”, señaló.

La intervención se produjo alrededor de las 16 horas y fue motivada por reiterados llamados de vecinos y del sistema de emergencias. “El alerta lo dieron los vecinos y el 911, que solicitó colaboración, y por eso nos acercamos al lugar”, concluyó.