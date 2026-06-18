Programa Generar: alumnos de escuelas protagonizaron una jornada de actividades

Más de 150 alumnos y alumnas de siete instituciones educativas de la ciudad participaron de una propuesta que impulsa el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía. Fue impulsado por el Municipio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Más de 150 alumnos y alumnas de siete instituciones educativas de la ciudad participaron de una propuesta que impulsa el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía. Fue impulsado por el Municipio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
El programa Generar es una iniciativa de la subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia que tiene como objetivo estimular el debate y la participación de adolescentes de escuelas secundarias de Paraná en relación con diferentes problemáticas sociales.
“La intención es promover un espacios de reflexión y de diálogo en torno al consentimiento, a la construcción de vínculos saludables y al respeto por la diversidad”, señaló Mercedes Solanas, subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia.
Durante el primer semestre las y los jóvenes participaron en propuestas orientadas a fortalecer la convivencia con el otro, el reconocimiento de derechos y la prevención de las violencias. Y este jueves, en el Centro Cultural tuvo lugar la instancia de cierre con propuestas lúdicas.
Esto consistió en la conformación de partidos políticos, elaboración de propuestas sobre temas de su interés y puestas a consideración en una elección general.
“Esta dinámica favorece el ejercicio de la participación, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía, poniendo en valor principios como la justicia, la igualdad y la inclusión”, valoró Solanas.
Participaron alumnas y alumnos de las escuelas N°28 “Nuestra Señora de Guadalupe”, N°15 “De la Baxada del Paraná”, N°67 Tabaré, N° 83 “Empleados de Comercio”, N°54 “Jorge Luis Borges”, Nº 100 “Puerto Nuevo” y Técnica Nº191 “María Reina Inmaculada”.