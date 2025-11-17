Dictaron prisión domiciliaria para Rita Espíndola, pareja de "Tavi" Celis: el abogado explicó la decisión judicial

La noticia sobre la prisión domiciliaria para Rita Espíndola generó repercusión en la ciudad de Paraná. Pareja actual de Daniel "Tavi" Celis está acusada de integrar una banda criminal dedicada al comercio de estupefacientes. Sería la encargada de resguardar y administrar el dinero. A ella le encontraron gran parte de los 10 millones de pesos secuestrados en los allanamientos, además de cocaína. Por el momento, continúa en la Unidad Penal Femenino N° 6.

La decisión fue tomada por el juez Federal Leandro Ríos, luego de una solicitud presentada por su abogado defensor, Augusto Laferriere, quien explicó los fundamentos detrás de la medida. En declaraciones a Elonce, detalló cómo se argumentó la solicitud, destacando especialmente la situación de los hijos menores de Espíndola.

"Cuando se le toma la declaración de imputada o declaración indagatoria, hicimos la postulación de una excarcelación o bien, subsidiariamente, la prisión domiciliaria", indicó el abogado. La defensa no esperaba una excarcelación, dada la complejidad del caso, pero confiaba en que la prisión domiciliaria sería una opción viable debido a las circunstancias familiares de Rita Espíndola. Según Laferriere, la presencia de cuatro hijos menores, uno de ellos con parálisis cerebral, fue un factor determinante. También destacó que se solicitó la intervención del Consejo del Niño.

La Fiscalía y el juez respaldan la medida

Tras presentar los informes correspondientes, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Leandro Ardoy, se adhirió al pedido de la defensa. “Acompañó el pedido de esta defensa, por lo cual no solamente la petición de prisión domiciliaria fue sostenida por nosotros, sino también por la Fiscalía," señaló Laferriere. Según la normativa del sistema acusatorio, si ambas partes llegan a un acuerdo, el juez debe homologarlo, lo que ocurrió en este caso. Así, el juez Ríos dispuso que Espíndola cumpla la prisión domiciliaria a partir de este martes.

"Acabo de estar con Rita en la Unidad Penal. Todavía no se ha efectuado la medida, pero a partir de mañana sí, ya estará en su casa", concluyó el abogado, confirmando que la acusada será trasladada a su residencia para continuar con la medida procesal mientras avanza la investigación.

El caso sigue siendo parte de una causa judicial que está siendo investigada por la Justicia Federal, ya que los cargos contra Espíndola están relacionados con el narcotráfico, una cuestión que involucra a una red criminal dedicada a la venta de estupefacientes. "Está vinculada a una banda dedicada al comercio de tóxicos, pero desde la defensa entendemos que no hay vinculación alguna," aclaró.

Celis enfrenta nueva acusación por narcotráfico

Por su parte, Daniel “Tavi” Celis enfrenta su sexta acusación por narcotráfico. Ya lleva nueve años en la cárcel. Aún así pudo organizar una nueva banda. Celis se encontraba con salidas socio laborales durante la semana y socio familiares cada domingo, en el marco del cumplimiento de la condena de 15 años y medio de prisión por las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta y por un asalto.

En la pesquisa se pudieron relacionar, a su vez, varios hallazgos de droga dentro de la Unidad Penal N° 1 que tendrían a Celis como el responsable del negocio dentro de la cárcel.