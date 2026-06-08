Pastizales altos en barrio Los Álamos: vecinos reclaman respuestas y advierten por la inseguridad

REDACCIÓN ELONCE
La problemática de los pastizales altos en barrio Los Álamos genera preocupación entre los vecinos, quienes denuncian falta de mantenimiento, reclamos sin respuesta y un aumento de hechos de inseguridad en la zona.
Los pastizales altos en barrio Los Álamos volvieron a ser motivo de reclamo por parte de los habitantes del sector, quienes aseguran que desde hace meses solicitan la intervención municipal sin obtener soluciones definitivas. La situación, sostienen, no solo afecta la imagen del barrio, sino que también contribuye a generar condiciones que favorecen hechos delictivos.
Según manifestaron vecinos de la zona, los pedidos de limpieza se realizan desde el año pasado a través de los canales oficiales de atención municipal. Sin embargo, denuncian que las respuestas han sido insuficientes y que los trabajos realizados fueron parciales.
Uno de los residentes explicó a Elonce que los reclamos comenzaron hace varios meses y que, pese a las gestiones realizadas, el problema persiste. “Desde octubre estamos realizando este reclamo al 147. Nos toman el reclamo, pero no pasa nada. Vinieron los trabajadores municipales en diciembre, cortaron dos metros adelante en calle Bevilacqua y después quedó todo así nomás”, sostuvo.
Reclamos por mantenimiento y obras pendientes
Además de la falta de desmalezamiento, los vecinos plantearon otras necesidades vinculadas a la infraestructura urbana del barrio. Entre ellas, remarcaron la situación de una de las calles principales del sector, que según afirman figura como asfaltada en los registros, aunque la realidad es diferente.
“La calle figura asfaltada, pero no está así”, expresó uno de los frentistas, al describir el estado actual de la arteria.
Los habitantes aseguran que las gestiones no se limitan a llamados telefónicos. Según indicaron, también se han presentado notas formales y documentación ante distintas dependencias municipales en busca de una solución. “Tenemos vecinas que han presentado papeles, notas a la municipalidad y, sin embargo, no sucede nada”, lamentaron.
Preocupación por los hechos de inseguridad
La problemática de los pastizales también está asociada, según los vecinos, a un incremento de los delitos en el barrio. Los residentes consideran que la vegetación crecida transmite una sensación de abandono y genera espacios que facilitan el ocultamiento de personas.
En ese contexto, relataron que en las últimas semanas se registraron importantes robos en distintas viviendas de la zona, afectando a varias familias. “Somos varios (los afectados). Principalmente (han ocurrido) robos importantes. En el caso mío y de una vecina, el fin de semana pasado le robaron todo. Ella se estaba mudando y prácticamente le hicieron un saqueo –robaron aire acondicionado, mueble- y en mi caso no estuve un fin de semana y pasó lo mismo”, relató un vecino.
Finalmente, los frentistas insistieron en la necesidad de que se realicen tareas de limpieza y mantenimiento de manera urgente para mejorar las condiciones del barrio y reforzar la seguridad. “Creemos que este pastizal tiene que mucho con esto porque da la sensación de abandono y facilita el ocultamiento”, remarcó el vecino.