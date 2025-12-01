Nuevo aumento del combustible generó resignación entre los usuarios: las opiniones

El aumento del combustible Shell impactó nuevamente en los surtidores de las estaciones de servicio de Paraná, con una variación que osciló entre 1,7% y 2,15% según el tipo de producto. Las pizarras ofrecían valores como 1765 pesos para la nafta Súper, 2024 pesos para la V-Power, 1791 pesos para Evolux diésel, y más de 2040 pesos para el diésel premium.

Sin embargo, en diálogo con Elonce, la mayoría de los usuarios reconoció que ya no sigue la evolución de los valores. La repetición de aumentos durante el año, derivó en un fenómeno particular: el precio dejó de ser una noticia para muchos conductores.

“La verdad que no sabía”, respondió un motociclista cuando fue consultado por Elonce. “Hoy la verdad que no sigo los aumentos, porque son ínfimos al lado de lo que eran antes, que eran porcentajes mucho mayores”, expresó.

A lo largo de noviembre se habían aplicado seis incrementos, y el primero de diciembre arrancó con una nueva actualización. Pese a ello, entre los paranaenses se repite una sensación de resignación y desconexión frente a los aumentos del combustible que impacta en la mayoría de las actividades de la economía.

“Cargo cuando necesito”: hábitos que ya no cambian

Varios automovilistas señalaron que la frecuencia de las subas los llevó a dejar de controlar los precios. “Ni me fijo el precio”, dijo una mujer que llegó a la estación a cargar sin saber de la actualización. Otra usuaria afirmó a Elonce que no "le presto atención. Vengo y cargo nomás, no te queda otra”.

Los hábitos de carga también se modificaron con el tiempo. Muchos optan por cargar montos pequeños antes que llenar el tanque, como un motociclista que explicó: “Le voy echando de a 10 o de a 15. Este tanque debe entrarle 15 litros”. Otros dijeron mantener siempre “medio tanque” para evitar desembolsos grandes.

Las estrategias de ahorro son cada vez más limitadas. Las promociones mediante aplicaciones disminuyeron y la mayoría reconoce que ya no aplica ningún método concreto para gastar menos en las cargas de nafta o gasoil. “No cambió nada, cargo cuando necesito”, resumió un conductor al dialogar con Elonce frente al surtidor.

Impacto en la economía diaria y adaptaciones obligadas

Aunque muchos aseguran haber naturalizado los aumentos, igual sienten el impacto en el bolsillo. “Sí, afecta siempre”, admitió un usuario que utiliza su moto para trabajar.

En tanto, un comerciante describió cómo se adaptó a la caída del consumo y el dilema de seguir trabajando. “Implementé otra clase de venta. Puse una fábrica de milanesas para compensar lo que no vendía de bazar”, dijo a Elonce y agregó que "hay que seguir andando y hay que cargar combustible porque hay que seguir trabajando", señaló.

El testimonio de trabajadores que dependen del transporte para su actividad revela un patrón común: el combustible ya no es un gasto flexible sino una necesidad ineludible, aun con incrementos reiterados.

Nuevos valores de Shell en Paraná

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.765

V-Power Nafta: $2.024

Evolux: $1.791

V-Power Diésel: $2.042

Escenario de subas permanentes

Con este nuevo aumento del combustible Shell, la tendencia de actualizaciones frecuentes se mantiene firme en Paraná. Para muchos usuarios, el precio ya dejó de ser un dato que puedan seguir o que modifique su comportamiento. La respuesta general ante cada nueva suba se resume en una frase repetida en casi todos los testimonios recabados por Elonce: “No queda otra que cargar”.