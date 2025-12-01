Shell aplicó otra suba y la nafta V-Power superó los $2.000 por litro: los nuevos valores en Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
1 de Diciembre de 2025
Durante la madrugada de este lunes, las estaciones de servicio Shell aplicaron un nuevo incremento en sus combustibles. Según verificó Elonce en distintos puntos de Paraná, la nafta súper registró una suba de 32 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que impactaron otra vez en el bolsillo de los automovilistas.

 

Nuevos valores en Paraná

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.765

V-Power Nafta: $2.024

Evolux: $1.791

V-Power Diésel: $2.042

Comparación con la escala anterior

Antes del incremento aplicado esta madrugada, los valores de referencia en las estaciones Shell eran sensiblemente menores. La súper se comercializaba a $1.733, mientras que la V-Power nafta tenía un precio de $1.984. En tanto, el Evolux se encontraba a $1.761 y el V-Power diésel a $1.999.

 

La actualización implicó subas que, según estiman desde el sector, responden a la dinámica de costos que incluye variaciones en impuestos, tipo de cambio y precio internacional del crudo.

 

Porcentaje de aumento

Super. 1,85%

Vp NAFTA 2,02%

Evolux. 1,70%

Vp diesel. 2,15%

 

Impacto en los usuarios

Los continuos incrementos vienen afectando a conductores particulares, trabajadores del transporte y familias que dependen del vehículo para su movilidad cotidiana. En las estaciones relevadas por Elonce, los automovilistas señalaron que los aumentos se acumulan mes a mes y obligan a reorganizar gastos habituales.

Temas:

aumentos combustibles estaciones de servicio
