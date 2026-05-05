Murió una enfermera de Neonatología del Hospital San Roque y la despidieron con emotivos mensajes

REDACCIÓN ELONCE
Paola Romero trabajaba en el servicio de Neonatología del Hospital San Roque y era reconocida por su calidez y compromiso. Desde la institución y desde ATE, expresaron sus condolencias.
La comunidad sanitaria de Paraná atravesó horas de profundo pesar por el fallecimiento de Paola Romero, enfermera del servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque, quien era reconocida por su compromiso profesional y su cercanía con pacientes, familias y compañeros de trabajo.
Desde el hospital expresaron su dolor por la pérdida y señalaron que “hoy es un día triste para nuestra institución”. Además, la recordaron como “una enfermera muy querida, reconocida por su calidez, su alegría contagiosa y el empuje amoroso que ponía en cada tarea”.
Dolor en el Hospital San Roque
En el mismo sentido, desde la institución remarcaron el impacto de su ausencia en el equipo de trabajo, especialmente en el área de Neonatología, donde Romero desarrollaba su labor diaria.
Asimismo, destacaron que su desempeño trascendía lo técnico: “Fue mucho más que una profesional de excelencia; fue el ejemplo de que los cuidados críticos no solo requieren precisión técnica, sino también una humanidad inquebrantable”.
Desde el hospital indicaron que su legado permanecerá en la forma de acompañar a cada familia y en el recuerdo de quienes compartieron con ella la tarea cotidiana dentro del servicio.
Condolencias de ATE
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también manifestó su pesar por el fallecimiento de la trabajadora de la salud, afiliada al gremio.
La entidad acompañó “a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de profundo dolor” e hizo llegar sus condolencias a sus seres queridos.
Ambas instituciones coincidieron en resaltar la huella que dejó Paola Romero en la comunidad hospitalaria y el acompañamiento a sus allegados en este difícil momento.