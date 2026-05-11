Murió “Beto”, el querido despensero que cautivó a generaciones de vecinos en una esquina de Paraná

Falleció este domingo en Paraná Julio Alberto Domingorena, conocido por todos como “Beto”, un histórico comerciante que durante más de dos décadas estuvo al frente de la tradicional despensa ubicada en la esquina de Uruguay y La Rioja. El comerciante murió en el hospital San Martín luego de permanecer internado a causa de una pancreatitis.

La noticia generó una profunda tristeza entre vecinos y clientes habituales del negocio, quienes destacaron su calidez humana, su trato cercano y la atención personalizada que convirtió a la despensa en mucho más que un comercio barrial.

Julio Alberto Domingorena (archivo Elonce)

Durante 26 años, “Beto” mantuvo vivas costumbres que parecían resistirse al paso del tiempo. Conservaba la clásica libreta donde anotaba las compras de los vecinos para cobrar a fin de mes, conocía a la mayoría de los clientes por su nombre y siempre encontraba tiempo para conversar detrás del mostrador.

Un comerciante querido por todo el barrio

Quienes lo conocieron recuerdan que hacía prácticamente de todo dentro del local comercial. Pesaba la verdura, armaba cajones de leña según el pedido de cada cliente e incluso reemplazaba al carnicero cuando era necesario. Sin embargo, uno de sus sellos más característicos aparecía a la hora de cobrar.

“Beto” realizaba las cuentas a mano, apelando al papel y la birome con una velocidad sorprendente. Luego verificaba el resultado con la calculadora, casi como un ritual, mientras bromeaba con los clientes sobre la precisión de sus cálculos.

Julio Alberto Domingorena (archivo)

Su figura quedó asociada a esos comerciantes tradicionales que no sólo vendían productos, sino que también formaban parte de la vida cotidiana del barrio, conocían las historias de las familias y construían vínculos genuinos con cada vecino.

El día que estuvo a centímetros de la tragedia

Además de su historia como comerciante, Domingorena había protagonizado un dramático episodio que años atrás conmocionó a la región. En julio de 2017, junto a su esposa y su nieto, estuvo a apenas “10 centímetros” de caer al arroyo Guazú tras el derrumbe del puente sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes.

En una entrevista brindada tiempo después a Elonce, recordó cómo logró frenar su camioneta justo antes del precipicio. “Clavé los frenos y la rueda delantera quedó a 10 centímetros del lugar donde se cayó el puente”, había relatado.

Aquel día, el comerciante fue una de las primeras personas en advertir la caída del puente y logró alertar a otros conductores para evitar una tragedia mayor. “Estoy vivo y lo puedo contar”, resumía siempre al recordar ese momento que marcó su vida para siempre.

Domingorena, junto a su esposa y su nieto, fueron los primeros en ver el puente derrumbado en el arroyo Guazú y había contado a Elonce el diálogo que tuvo con uno de los policías que llegaron al lugar tras el hecho. “Después de eso, volví hasta el borde y parecía que el agua hervía. Uno de los policías, me preguntó si había alguien abajo, en el arroyo. Yo le dije que no había nadie y me volvió a preguntar: ¿Usted cómo sabe eso?”, recordó Julio y explicó la sorpresa del efectivo policial con su respuesta. “`Yo sé porque esas huellas de frenadas que están ahí en la orilla, son las mías´, le contesté la policía y me miró y me dijo: ¿Ahí frenaste?. Le contesté que sí y le dije que estábamos vivos nomás. Por eso lo puedo contar”, reiteró Julio a Elonce.

La tragedia sobre Ruta 12, en Corrientes, en julio de 2017.-

Con el paso de los años, “Beto” continuó atendiendo su despensa como cada mañana, acompañado por el cariño de los vecinos que hoy lamentan profundamente su partida.