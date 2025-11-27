Mirador Tec fue premiado como el mejor desarrollo regional en innovación tecnológica

REDACCIÓN ELONCE
“Los Premios Sadosky son como el Martín Fierro de la tecnología", aseguró a Elonce el director del Mirador Tec, Carlos Pallotti, al celebrar el reconocimiento que, además, ubica a Paraná "a la altura de los grandes polos tecnológicos del país".
El Mirador Tec, el centro de innovación y desarrollo tecnológico ubicado en Paraná, fue distinguido a nivel nacional al obtener el Premio Sadosky al mejor desarrollo regional. La distinción fue otorgada por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la entidad que nuclea a las principales empresas del sector en el país. Además, el espacio recibió otro reconocimiento simultáneo por parte de la Red de Ciudades Inteligentes.
El director del Mirador Tec, Carlos Pallotti, celebró la distinción y destacó su relevancia. “Los Premios Sadosky son como el Martín Fierro de la tecnología. Competimos con proyectos de todo el país y tuvimos el privilegio de ser elegidos como el mejor desarrollo regional”, explicó a Elonce.
El Parque Tecnológico de Paraná había sido ternado en la categoría por su impacto en el ecosistema innovador entrerriano y finalmente resultó ganador tras la votación del jurado.
Qué es Mirador Tec y qué se desarrolla en el espacio
El Parque Tecnológico de Paraná funciona como un centro de alta competencia para proyectos vinculados a tecnología digital, biotecnología, inteligencia artificial y otras industrias basadas en el conocimiento. Actualmente alberga unas 30 empresas instaladas y 26 proyectos innovadores en fase de desarrollo.
“El mundo hoy se mueve por el conocimiento. Argentina es un gran exportador del sector y Entre Ríos también participa de esa dinámica. Aquí se desarrollan soluciones tecnológicas, productos para biotecnología, para el agro y para la industria”, describió Pallotti.
El espacio ofrece infraestructura avanzada y un modelo de trabajo articulado con universidades, empresas y organismos de investigación. “No alcanza con tener un buen edificio: hay que preparar a los equipos para que puedan competir en el más alto nivel”, señaló.
Un edificio ecológico y un modelo único en el país
Según detalló su director, el Mirador Tec se destaca por tres características centrales:
-Edificio 100% ecológico, con generación propia de energía mediante paneles solares, reutilización de aguas y sistemas sustentables sin baterías contaminantes.
-Financiamiento sin aportes públicos, construido a partir de reservas del Instituto del Seguro, transformando activos financieros en infraestructura sin afectar el presupuesto provincial.
-Autosustentabilidad económica, ya que el funcionamiento se sostiene con los ingresos que generan las actividades alojadas.
“Es un proyecto único en Argentina. La sustentabilidad y el modelo de gestión fueron claves para que nos premiaran”, afirmó Pallotti al celebrar que "Paraná está a la altura de los grandes polos tecnológicos del país".
Además, mientras se realizaba la entrevista, el director recibió una confirmación adicional: la Red de Ciudades Inteligentes de América Latina otorgó al Mirador Tec un reconocimiento en la Cámara de Diputados de la Nación, destacándolo como "el mejor desarrollo tecnológico federal de los últimos años".
Las distinciones colocan al Mirador Tec como uno de los proyectos más innovadores de Argentina y consolidan a Paraná como un punto estratégico en el mapa nacional de la economía del conocimiento.