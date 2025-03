“Me pone muy contento que mucha gente se está inclinando a las aguas abiertas”, afirmó Andrés Solioz

Culminó la maratón del Thompson con el triunfo de Bruno Lemaire tras 50 minutos este sábado por la tarde. Al respecto, el organizador Andrés Solioz comunicó a Elonce el balance de lo que ocurrió en la competencia.

“Es el último evento que organizamos esta temporada. Vamos a descansar un poquito, hemos venido haciendo varias carreras, pero muy feliz por la llegada de todos los nadadores. Queda disfrutar y después descansar para encarar la próxima temporada”, indicó en primer lugar.

“Me gusta y me pone muy contento que hay mucha gente que se está inclinando a las aguas abiertas. Hay chicos que se están animando a las aguas abiertas y quiero que sigan por este camino. Me gusta que cuando más gente se suma, mejor es”, ahondó.

Foto: Elonce

Seguidamente, Solioz acotó: “Estamos organizando este tipo de carreras para seguir vinculado y apasionado con el deporte que tantos años hice”.

Tras escuchar los elogios de los nadadores, el organizador no pudo contener la emoción: “Me pone muy contento que a través de ello, me agradezcan. Uno ha hecho durante varios años las cosas bien y te dan esos mimos para que uno pueda seguir encarando las próximas temporadas”.

“Hay mucha gente trabajando y entre todos ponemos un granito de arena para que esto salga de la manera que sale”, sostuvo Solioz sobre la organización que se llevó del evento de aguas abiertas en el río Paraná. No quiso dejar afuera a los remeros, “que son parte de la familia”.