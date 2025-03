Testimonios de los nadadores de la maratón del Thompson en Paraná: “Fue una experiencia muy linda”

Bruno Lemaire fue el vencedor de la maratón del Thompson que se corrió desde las 16:30 horas en la ciudad de Paraná y tuvo como punto de llegada la playa del Club Atlético Estudiantes. Elonce dialogó con el ganador y dialogó con el resto de los nadadores.

El oriundo de Coronda, que terminó la competencia en 50 minutos, resaltó: “Estoy muy contento por el rendimiento. Venir de la natación adaptada y competir con estos chicos a los 40 años es duro”. Posteriormente, agradeció “a la familia, que lo dejó venir, a mi señora y mi nena”, además de algunos sponsors.

Más adelante, explicó la exigencia de la competencia: “Hubo una muy excelente performance de los chicos que salieron segundo y tercero. Nadaron muy fuerte y con 40 años es complicado aguantar a los pibes, pero se pudo”.

“Nací y me crie en Coronda, la vida me llevó 30 kilómetros al oeste. Hoy conformando una familia con una hija familia que me tiene loco. Le mando un beso grande a ella y Ludmila. Estoy agradecido a la familia que te permite el espacio para hacer esto”, agregó.

Además de ser trabajador de un comercio, transita su vida siendo guardavida en la institución que lo ayuda día a día a prepararse en su disciplina: “Uno le da una mano por la experiencia que uno pudo agarrar por los años”.

Más testimonios de la competencia

Lorenzo Rizzi es oriundo de Paraná y representa al Club Atlético Estudiantes (CAE), manifestó: “Fue una carrera dura y vengo de una carrera a la mañana también”. También formó parte de los ocho kilómetros. Nada desde los cinco años y se lo dedicó a su familia.

Foto: Elonce

Rodrigo, oriundo de Villa Constitución, aseguró que la experiencia “fue un espectáculo” y lo dedicó a su pueblo.

Bianca Capdevila, que también representó al CAE, tiene tan solo 14 años y fue la primera mujer en llegar, admitió: “Fue una experiencia muy linda. La pasé re bien, a pesar de que me costó. Pude llegar y eso fue lo que me importa”.

Foto: Elonce

“Fue una hermosa carrera”, comentó un hombre que hace 30 años forma parte de la disciplina. Otro hombre de Paysandú, en Uruguay, relató: “Fue hermoso, fue un desafío que lo buscábamos”.

Foto: Elonce

“La felicidad que te puede dar un deporte es emocionante”, argumentó un adolescente que cumplió con los ocho kilómetros. Dedicó el esfuerzo a su mejor amigo y a su familia.