Lleva un 90% de avance la obra de la plaza “Jorge Luis Borges” de Paraná

La obra de la nueva plaza “Jorge Luis Borges” registra un avance superior al 90% y se encuentra en su etapa final, con trabajos pendientes de iluminación y forestación. El proyecto se desarrolló en el sector comprendido por calles Pronunciamiento y San Martín y se integró al denominado Distrito Cultural, que busca potenciar actividades artísticas, gastronómicas y comerciales en la zona.
El secretario de Planificación municipal, Eduardo Loréfice, explicó que el ritmo de obra se vio afectado por las condiciones climáticas. “La verdad que estamos con un avance muy importante, prácticamente está concluida. Tuvimos alguna demora por cuestiones climáticas, con más de 30 días de lluvia durante el lapso de obra, lo que prolongó los plazos, pero de no mediar este tipo de clima en 30 días más podría estar terminada”, señaló a Elonce.
De depósito vial a plaza
Loréfice recordó que el lugar tenía un uso completamente distinto antes del inicio de los trabajos. “Este espacio era un depósito de áridos de conservación vial, donde se guardaban restos de obra. Hoy se ha reconvertido en un espacio nuevo, abierto, tipo plaza, vinculado fundamentalmente a lo que queremos implementar respecto al distrito cultural”, explicó.
En ese sentido, destacó que la denominación del espacio también influyó en su diseño. “El nombre que se definió configuró el lugar. Se hicieron algunos guiños a la obra de Borges, que le dieron carácter al espacio, y esperamos que cuando esté terminado pueda ser disfrutado por vecinos y visitantes”, añadió.
Un espacio para todas las edades y la cultura
El funcionario detalló que la plaza fue pensada con un perfil amplio y diverso. “Va a tener actividades para todas las edades, juegos para niños, estaciones deportivas, pero también queremos darle un fuerte carácter cultural por el lugar donde se localiza. Es una zona donde ya existen actividades culturales, tanto públicas como privadas”, indicó.
Según explicó, la creación del Distrito Cultural permite definir un nuevo polo urbano. “Se trata de fortalecer actividades culturales, gastronómicas y comerciales complementarias. Este espacio viene a articular los lugares ya existentes y a consolidar ese carácter”, sostuvo.
Además, anticipó que se proyecta una agenda sostenida de propuestas. “La idea es que tenga eventos semanales, fundamentalmente culturales, pero también gastronómicos y de artesanos, para fortalecer este tipo de actividades”, afirmó.
Plazos y reconfiguración urbana
Loréfice remarcó que los trabajos pendientes son mínimos. “La obra está más del 90%. Resta muy poco: iluminación y algo de forestación. Si el clima acompaña, probablemente en febrero ya se pueda empezar a utilizar”, adelantó.
Finalmente, subrayó la importancia de la reconfiguración vial incluida en el proyecto. “Se modificó la circulación de calle Pronunciamiento, que antes atravesaba el espacio y generaba una plazoleta sin uso. Hoy, con la apertura de una nueva traza, se unificaron sectores y se generó una plaza de una dimensión interesante en un lugar que estaba degradado y subutilizado”, concluyó.