La Peregrinación de los Trabajadores se realizará el domingo 24 en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional manifestación de fe se realizará el domingo 24 de mayo desde la Catedral hasta el Santuario La Loma, supo Elonce. El lema elegido para este año será: “Madre, manifiéstate en nuestro pueblo con salud, trabajo, humanidad y paz”.
La comunidad católica de Paraná se prepara para una nueva edición de la Peregrinación de los Trabajadores, que este año celebrará su 37ª edición el próximo domingo 24 de mayo. La convocatoria partirá desde la Catedral Metropolitana y finalizará en el Santuario La Loma con una misa de clausura.
José María Velázquez, Delegado Episcopal para la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Paraná y uno de los organizadores de la actividad religiosa, confirmó a Elonce que la concentración comenzará a las 14 y explicó que este año la peregrinación se adelantó una semana debido a las actividades previstas por el aniversario del Santuario de Schoenstatt.
La peregrinación partirá desde la Catedral Metropolitana de Paraná y realizará distintas estaciones a lo largo del trayecto, como ocurre habitualmente en cada edición. Según detallaron los organizadores, habrá paradas en la Escuela Belgrano, la zona del ferrocarril, la capilla Nuestra Señora del Divino Amor, el geriátrico del Paracao y el barrio de las viviendas ubicado frente al santuario.
La llegada a La Loma está prevista entre las 16:30 y las 17, momento en el que se celebrará la misa de cierre presidida por el arzobispo de Paraná, Raúl Martín.
“Pedir por salud, trabajo, humanidad y paz”
El lema elegido para este año será: “Madre, manifiéstate en nuestro pueblo con salud, trabajo, humanidad y paz”.
Los organizadores explicaron que la consigna surgió en un contexto marcado por situaciones de violencia, dificultades económicas y problemas sociales que atraviesan muchas familias.
“Vemos mucha violencia y creemos que necesitamos más humanidad en la familia, en la calle y en el trabajo”, señaló Velázquez a Elonce.
Una convocatoria abierta a todos
La invitación fue extendida tanto a trabajadores activos como a personas que actualmente se encuentran sin empleo. “Queremos pedir que no falte el pan en la mesa de los nuestros y que no sea tan difícil llevar el sustento a la familia”, expresaron desde la organización.
También remarcaron el mensaje de unidad y fraternidad impulsado por el papa Francisco. “Somos todos hermanos y nadie se salva solo”, recordó Velázquez.
Desde el santuario indicaron que quienes no puedan realizar la peregrinación completa también podrán acercarse directamente a La Loma para participar de la misa de clausura y compartir la jornada.