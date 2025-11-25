La morosidad crece y marca una nueva tendencia en el crédito

REDACCIÓN ELONCE
El endeudamiento de los argentinos sigue en aumento, pero el foco ahora está en la creciente morosidad de los pagos, especialmente en fintech y billeteras virtuales.
El panorama económico en Argentina sigue siendo complicado, y uno de los indicadores que mejor lo refleja es el aumento de la morosidad en los pagos de créditos. Según un informe reciente del Banco Central, casi 6,2 millones de argentinos mantienen deudas con entidades financieras, billeteras virtuales, fintechs y cadenas comerciales.
Aunque el monto promedio de endeudamiento supera los 5 millones y medio de pesos por persona, el dato que más preocupa es el salto de la morosidad, que trepó al 8,6% en lo que va del año, más del doble que a comienzos de 2025.
Este aumento en los niveles de morosidad indica una nueva tendencia en el consumo de crédito en el país. A medida que las personas acceden a nuevas formas de financiación a través de plataformas tecnológicas, como las billeteras virtuales y las fintechs, la posibilidad de pagar esas deudas se ha vuelto cada vez más difícil. La falta de ingresos suficientes, las altas tasas de interés y los crecientes costos de vida son factores que explican este fenómeno, pero también hay una falta de educación financiera y una tendencia peligrosa a tomar deuda sin un control adecuado.
En entrevista con magister en Desarrollo Socioeconómico, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Claudio Coronel, se analizó este fenómeno y sus causas subyacentes. Según él, "si bien más personas están accediendo a servicios financieros, el desconocimiento sobre las implicancias del crédito, las tasas de interés y el manejo responsable del dinero está generando un espiral de endeudamiento que no tiene solución a corto plazo". El especialista destacó que, a pesar del aumento en el acceso a servicios financieros, muchos usuarios no comprenden completamente las implicancias de los préstamos a corto plazo, lo que se traduce en una mayor dificultad para afrontar las cuotas.
¿Qué está pasando en los hogares argentinos?
El aumento de la morosidad no es un fenómeno aislado, sino que responde a un conjunto de circunstancias que afectan a los hogares argentinos. Coronel explica que hay un proceso de “descomposición laboral” que ha afectado a muchos trabajadores, especialmente aquellos con empleos autónomos o informales. Este fenómeno ha generado una caída en los ingresos reales, lo que dificulta el pago de deudas, incluso cuando las tasas de interés no son excesivamente altas.
El economista señala que la falta de crecimiento económico en el país desde 2011 ha exacerbado esta situación. “Si no hay crecimiento económico, no hay nuevos puestos de trabajo, y los salarios no crecen en la misma proporción que los precios. Esto provoca que muchas personas, especialmente aquellas con trabajos informales, recurran al crédito para cubrir gastos básicos, como la compra de alimentos o el pago de servicios”, explicó Coronel.
Además, el especialista hizo hincapié en que este endeudamiento no está asociado a un auge del consumo, sino a una “necesidad extrema”. Las altas tasas de interés aplicadas por las fintechs y las billeteras virtuales también juegan un papel clave en el aumento de la morosidad. Según el informe del Banco Central, los préstamos personales otorgados por fintechs tienen un 20% de impago, las billeteras virtuales un 18%, y las compras de electrodomésticos alcanzan un 27% de morosidad. Esto sugiere que, más allá de la demanda de crédito, las tasas excesivas están convirtiendo los préstamos en productos cada vez más difíciles de pagar.
La falta de educación financiera y su impacto
Uno de los elementos más preocupantes en este contexto es la falta de educación financiera en la población. Según Coronel, este vacío de conocimiento contribuye a que muchos consumidores no comprendan las implicancias de acceder a crédito sin tener los recursos para hacerlo. "Hoy en día, las aplicaciones de crédito son muy accesibles, pero la gente no está completamente consciente de los costos asociados, lo que provoca que muchos caigan en la trampa de la deuda”, comentó Coronel.
El aumento de la morosidad también refleja una falta de conciencia acerca de los riesgos asociados con la deuda, lo que lleva a los individuos a tomar decisiones financieras equivocadas. La utilización de las billeteras virtuales y las fintechs, por ejemplo, ha facilitado el acceso al crédito de manera rápida y sencilla, pero sin los controles necesarios para evitar el sobreendeudamiento. “La solución pasa por implementar programas de educación financiera desde las escuelas y mediante campañas de concientización en los medios de comunicación. El estado tiene un rol fundamental aquí”, sostuvo el economista.
El futuro del crédito en Argentina: ¿cómo salimos de esta espiral?
A su vez, el panorama económico y financiero actual en Argentina presenta grandes desafíos. En esa línea, el aumento de la morosidad es solo uno de los síntomas de una situación económica más compleja, que incluye alta inflación, caída del salario real, y una persistente crisis laboral. Sin embargo, los expertos coinciden en que la clave para superar este problema está en fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo formal y la mejora en las condiciones laborales.
“Lo que necesitamos es crecimiento económico. Desde 2011, Argentina no ha crecido lo suficiente, y esto genera una presión sobre los hogares y las empresas. El crecimiento económico es el único motor que puede generar nuevos empleos, aumentar los salarios y, en última instancia, reducir la morosidad”, afirmó Coronel. En este sentido, también es crucial que el gobierno y las empresas se enfoquen en políticas de inversión productiva que generen empleo de calidad y aumenten la productividad en sectores clave.
Además, la regulación del sector financiero también será un punto clave en la resolución de este problema. Si bien algunas medidas regulatorias ya están en marcha, como las políticas del Banco Central para controlar las tasas de interés, aún queda mucho por hacer para proteger a los consumidores de los riesgos asociados con el crédito excesivo y las altas tasas.
¿Qué implica estar en nivel 5 de morosidad?
Uno de los términos que más preocupa a los deudores es el nivel 5 de morosidad, que es el nivel más alto de impago en el sistema financiero. Estar en este nivel implica que el deudor está completamente en mora, con más de 180 días de atraso en el pago de sus deudas. Las consecuencias de llegar a este nivel son severas: el acceso a nuevos créditos se ve restringido, y la persona puede enfrentar acciones legales por parte de las entidades que otorgan el crédito. Además, las tasas de interés para quienes están en morosidad se incrementan aún más, lo que agrava la situación financiera del deudor.