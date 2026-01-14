La milonga volvió a copar la Plaza de las Naciones con clases abiertas, música y baile

REDACCIÓN ELONCE
Con entrada libre y una amplia participación vecinal, se realizó una nueva edición de Milonga Abierta, una propuesta cultural impulsada por el municipio. En diálogo con Elonce, Rocío Panoso destacó la continuidad de la iniciativa y su valor para acercar el tango a todas las edades.
La Milonga Abierta en la Plaza de las Naciones fue el eje de una noche cultural que reunió a vecinos, bailarines y artistas este miércoles 14 de enero, desde las 20 horas, en una propuesta gratuita que celebró al tango como expresión popular y patrimonio cultural.
La actividad, organizada por la Municipalidad, transformó el espacio público en un punto de encuentro intergeneracional, donde el baile, la música y el aprendizaje compartido fueron protagonistas.
La iniciativa se desarrolló en la Plaza de las Naciones, ubicada sobre Nicaragua al 200, y formó parte de la agenda cultural de verano que el municipio impulsa durante enero. Con clases abiertas, intervenciones artísticas y música en vivo, la propuesta buscó acercar el tango y la milonga a quienes ya transitan ese universo cultural, pero también a quienes se animaron por primera vez a dar sus pasos al ritmo del 2x4.
Durante la jornada se presentaron los grupos Del Tiempo e’ Ñaupa y el Dúo ADN Argentino, que aportaron música en vivo al encuentro. Además, la Academia de Tango del Litoral estuvo a cargo de la musicalización y de una clase abierta destinada a todo público, sin necesidad de conocimientos previos.
La propuesta se completó con la participación de emprendedores de la Economía Social, que acompañaron la actividad con sus producciones, fortaleciendo el perfil comunitario del evento.
Una tradición que se consolida
En diálogo con Elonce, la directora de Formación Cultural de la Municipalidad, Rocío Panoso, subrayó la continuidad de estas propuestas dentro del calendario estival. “Estas milongas ya vienen siendo una tradición, se están convirtiendo en una tradición. Todos los veranos, cada verano la ciudad realiza y planifica toda una agenda de eventos culturales desde la municipalidad”, señaló.
En ese sentido, explicó que el tango y la milonga ocupan un lugar central dentro de esa programación. “Parte de lo que es tango y milonga, este género tan tradicional, tan propio del argentino, también forma parte de esta agenda de verano”, remarcó la funcionaria.
Panoso precisó que la actividad del miércoles marcó el inicio de un ciclo que tendrá continuidad. “Estamos dando inicio a la primer milonga abierta de tres milongas que vamos a tener a lo largo de enero, todos los miércoles aquí en la Plaza de las Naciones, a partir de las 20 horas”, detalló.
Clases abiertas y participación transversal
Uno de los ejes centrales de la propuesta fue la inclusión de clases abiertas, pensadas especialmente para quienes no tienen experiencia previa en la danza. “Todas las milongas incluyen una clase abierta para que justamente aquellos que tal vez no conocen, no saben o le tienen más temor a la danza, se desenvuelvan, saquen ese miedito y puedan aprovechar, porque la idea de la milonga es bailar toda la noche al 2x4”, explicó Panoso a Elonce.
La funcionaria también destacó el capital humano con el que cuenta la ciudad en materia de tango. “Tenemos en la ciudad muchos profesores y muchos técnicos o profesionales en lo que es el tango y la milonga, muy valiosos”, afirmó, y puso el acento en el recambio generacional. “Entendemos mucho que el tango parece algún género más antiguo o de gente mayor, pero en realidad ha revivido hace unos años y estas milongas llenan de gente de todas las edades. Es muy transversal el tango en nuestra ciudad y en el país”, sostuvo.
Agenda cultural y continuidad
La propuesta de Milonga Abierta tendrá una nueva fecha el miércoles 21 de enero, dando continuidad a este ciclo que invita a vivir el tango en el espacio público y de manera gratuita. En ese marco, Panoso invitó a la comunidad a informarse sobre las actividades disponibles. “Los invito a acercarse a la página web de la municipalidad, donde está cargada la agenda de verano. Todos los días hay algo para hacer en la ciudad, en cualquier punto, y disfrutar de eventos libres y gratuitos para toda la familia”, indicó.
Finalmente, destacó que estas actividades se desarrollan en la antesala de uno de los eventos más convocantes del calendario local. “Aprovechen este verano, aprovechen enero 2026 y disfruten previo a nuestra querida Fiesta Nacional del Mate”, concluyó.