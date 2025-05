Jubilada sufrió el robo de su máquina de bordar con la que trabajaba: “Me cortaron las manos”

Jubilada sufrió robo de su herramienta de trabajo. A sus 63 años, Silvia Re no dejó de trabajar. Aunque ya está jubilada, cada día ponía en marcha su pequeña bordadora para sacar adelante un emprendimiento con el que “sumaba unos pesitos” para la economía familiar. Pero este lunes, todo se desmoronó cuando delincuentes le robaron la herramienta que tanto le costó conseguir.

En la madrugada del 13 de mayo, desconocidos ingresaron a su vivienda, ubicada en la zona de calles Jorge Newbery y Zanni, en Paraná. Tras forzar una abertura, se llevaron su máquina de bordar, una herramienta fundamental para su trabajo diario.

Los bordados que realizaba

En diálogo con Elonce, lamentó: “Es una pena muy grande, me cortaron las manos. Estoy jubilada, pero no dejo de trabajar. Esa máquina era todo para mí”, dijo con profunda tristeza.

Jubilada sigue trabajando para vivir y le robaron su máquina

Silvia explicó que comenzó con su emprendimiento durante la pandemia, bordando toallas para bebés. Con esfuerzo, ahorró peso a peso hasta poder comprarse una máquina bordadora marca Brother, que le permitió ampliar su producción. “Empecé con poco, pero fui creciendo hasta ofrecer mas productos”, expresó.

El significó la pérdida de un bien material y también un duro golpe emocional. “Hoy no sé cómo voy a seguir. Esa máquina cuesta cerca de dos millones de pesos, no puedo comprar otra. Me quede sin nada”, relató angustiada.

Elonce accedió a las imágenes de una cámara de seguridad que muestran al ladrón escapando con la máquina en sus brazos.

Trabajaba con esfuerzo desde casa y le robaron su máquina

Finalmente, Silvia pidió ayuda desesperada: “Si alguien sabe algo, si la ven que la están vendiendo, por favor que me avisen. Solo quiero recuperarla, necesito trabajar”.

Quienes puedan colaborar, pueden comunicarse al 343 4688364.

