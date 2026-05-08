Invitan a jornada solidaria en Paraná para donar cabello a Pelucas de Esperanza

REDACCIÓN ELONCE
El evento solidario se realizará el domingo 17 de mayo en Paraná con cortes de cabello, desfile y shows. Lo recaudado será destinado a la ONG Pelucas de Esperanza.
Una jornada solidaria para recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para pacientes oncológicos se realizará el próximo 17 de mayo en plaza le Petit Pisant de Paraná. La actividad tendrá como beneficiaria a la organización Pelucas de Esperanza, dedicada a asistir a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.
El evento, denominado “Doná cabello, doná amor”, se desarrollará en Arde la Ribera Bar con entrada libre y gratuita.
Las actividades comenzarán a las 15 con cortes solidarios de cabello y continuarán desde las 20.30 con un desfile show. También participarán diseñadores, artistas y espectáculos en vivo.
Entre las propuestas anunciadas se encuentran los diseños de moda de Quique Soto, la conducción de Horacio Barrionuevo, música de Gustavo Redondo y presentaciones del gimnasio Taian.
Una ONG que trabaja desde hace años
El peluquero Marcelo García Névez explicó a Elonce que la organización Pelucas de Esperanza funciona desde 2009 en Paraná y que él se sumó a colaborar en 2016.
Además, invitó a la comunidad a participar mediante la donación de cabello. Según indicó, se puede donar desde 20 centímetros en adelante.
“Es un acto de amor y compromiso”, expresó la conductora de El Despertador, Valeria Girard, quien tiempo atrás también participó de una campaña solidaria de donación de cabello.
Girard destacó que muchas niñas suelen sumarse a estas iniciativas y sostuvo que la experiencia “las hace salir súper contentas”. También remarcó que “el cabello crece muy rápido” y que donar representa un gesto de acompañamiento hacia quienes atraviesan tratamientos oncológicos.
Cómo participar
Desde la organización informaron que quienes deseen colaborar podrán acercarse directamente al evento o reservar mesas comunicándose al número 3435439139.
La campaña busca reunir cabello para confeccionar pelucas destinadas gratuitamente a pacientes con cáncer, una iniciativa que desde hace años acompaña a personas de distintas localidades entrerrianas.