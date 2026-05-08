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Paraná “Doná cabello, doná amor”

Invitan a jornada solidaria en Paraná para donar cabello a Pelucas de Esperanza

El evento solidario se realizará el domingo 17 de mayo en Paraná con cortes de cabello, desfile y shows. Lo recaudado será destinado a la ONG Pelucas de Esperanza.

8 de Mayo de 2026
Marcelo García Névez
Marcelo García Névez Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El evento solidario se realizará el domingo 17 de mayo en Paraná con cortes de cabello, desfile y shows. Lo recaudado será destinado a la ONG Pelucas de Esperanza.

Una jornada solidaria para recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para pacientes oncológicos se realizará el próximo 17 de mayo en plaza le Petit Pisant de Paraná. La actividad tendrá como beneficiaria a la organización Pelucas de Esperanza, dedicada a asistir a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

 

El evento, denominado “Doná cabello, doná amor”, se desarrollará en Arde la Ribera Bar con entrada libre y gratuita.

 

Las actividades comenzarán a las 15 con cortes solidarios de cabello y continuarán desde las 20.30 con un desfile show. También participarán diseñadores, artistas y espectáculos en vivo.

 

Entre las propuestas anunciadas se encuentran los diseños de moda de Quique Soto, la conducción de Horacio Barrionuevo, música de Gustavo Redondo y presentaciones del gimnasio Taian.

 

Una ONG que trabaja desde hace años

 

El peluquero Marcelo García Névez explicó a Elonce que la organización Pelucas de Esperanza funciona desde 2009 en Paraná y que él se sumó a colaborar en 2016.

 

Además, invitó a la comunidad a participar mediante la donación de cabello. Según indicó, se puede donar desde 20 centímetros en adelante.

“Es un acto de amor y compromiso”, expresó la conductora de El Despertador, Valeria Girard, quien tiempo atrás también participó de una campaña solidaria de donación de cabello.

 

Girard destacó que muchas niñas suelen sumarse a estas iniciativas y sostuvo que la experiencia “las hace salir súper contentas”. También remarcó que “el cabello crece muy rápido” y que donar representa un gesto de acompañamiento hacia quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

 

Cómo participar

 

Desde la organización informaron que quienes deseen colaborar podrán acercarse directamente al evento o reservar mesas comunicándose al número 3435439139.

 

La campaña busca reunir cabello para confeccionar pelucas destinadas gratuitamente a pacientes con cáncer, una iniciativa que desde hace años acompaña a personas de distintas localidades entrerrianas.

Temas:

Donar cabello Pelucas de Esperanza Marcelo García Névez
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