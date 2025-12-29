Intervendrán este martes una cañería de agua averiada en la zona del Parque Industrial

Personal municipal implementó un operativo de emergencia para reparar un conducto de distribución de 100 milímetros en avenida Jorge Newbery. Se realizó una reparación y este martes se reanudarán los trabajos.
Intervendrán este martes cañería de agua en el Parque Industrial. Desde el mediodía, personal municipal implementó un operativo de emergencia para reparar un conducto de distribución de 100 milímetros en avenida Jorge Newbery, entre calles Soldado Bordón y 2 de Abril.
En ese sector, una empresa ocasionó una rotura, en el marco del avance de trabajos de tendido de cableado para un servicio público. Debido a esta tarea, durante la tarde de hoy se registró baja presión y falta de servicio en algunos sectores del área comprendida entre calles Miguel David, Mihura, Lisandro de la Torre hasta el Parque Industrial General Belgrano.
Antes de las 18 concluyó el arreglo de una de las fracturas detectadas en la cañería distribuidora y ya se restableció el servicio en esa zona, para permitir que, durante las próximas horas, los hogares puedan ser reabastecidos para contar con el vital suministro.
Este martes continúan los trabajos
En tanto que, en las primeras horas de mañana, se reanudarán los trabajos en la cañería averiada, que implica la sustitución de unos 20 metros de red pública. Por ello, mientras se avance en esos nuevos trabajos, podría registrarse una transitoria baja presión en algunos sectores de esa misma área urbana mencionada.