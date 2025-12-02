Instan a donar sangre ante la merma de voluntarios en diciembre: “Los pacientes están los 365 días del año”

Se desarrolló este martes una nueva colecta externa de sangre en el auditorio de UCA Paraná; la propuesta fue impulsada por la Asociación Civil Arco Iris y el personal de Hemoterapia del hospital San Roque.

En la oportunidad, la titular de la Asociación Civil Arco Iris, Mirta Sotier, agradeció a UCA Paraná “porque desde 2020 se desarrollan dos colectas de sangre por año en una fecha que es muy difícil porque se trata del mes de diciembre, dado que uno trata de solucionar lo que ocurrió durante el año y se olvida de los pacientes, tanto niños como adultos, que necesitan de nuestra solidaridad y se acerquen a donar sangre”.

Mirta Sotier, Sofia Rivero, María José Sinoni (foto Elonce)

“Arco Iris es voluntario del servicio de Oncología del hospital San Roque, donde los pacientes, para su tratamiento, tienen la necesidad de transfusiones de plaquetas, por eso necesitamos de las colectas de sangre y que los donantes se acerquen al nosocomio, de lunes a viernes”, fundamentó Sotier; y explicó que “el procedimiento es muy fácil porque se puede ir con y sin turno”.

“Además, con este acto, les quitamos la angustia a los papás, porque la mayoría de los pacientes son del interior de la provincia lo que complica que se acerquen donantes para que el banco de sangre cuente con las unidades necesarias”, completó.

“Un banco de sangre se mantiene en pie por los donantes voluntarios de sangre; y sin donantes, no hay tratamientos ni terapéutica porque la sangre no es como un medicamente que se puede conseguir en una farmacia”, explicó la médica de Hemoterapia, Sofia Rivero.

E instó a tomar consciencia que “la sangre es irremplazable”, por lo cual, “es necesario ayudarnos entre todos”, sobre todo en esta fecha en la que merma la cantidad de donantes voluntarios de sangre debido a la llegada de las Fiestas y las vacaciones de verano. “Los pacientes están los 365 días del año”, reafirmó.

Finalmente, la coordinadora de Extensión Universitaria de UCA Paraná, María José Sinoni, valoró que la colecta externa de sangre “es una forma de educar al estudiantado y colaborar desde el área de docentes y administrativos”. “Trabajar en red siembre suma al trabajo en comunidad”, cerró.