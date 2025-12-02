El Iapser llevó adelante una colecta de sangre y afirmó: “Es dar vida, en vida”

Se realizó una colecta interna de sangre organizada entre el programa provincial de Hemoterapia y el IAPSER. En diálogo con Elonce, referentes destacaron la necesidad de fomentar este hábito solidario y sostuvieron que una donación puede salvar hasta cuatro vidas.
Una colecta interna de sangre se llevó a cabo este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en el marco del programa provincial de Hemoterapia y el proyecto “Donar Sangre nos une Más”, impulsado junto al IAPSER y el IAFAS. La actividad estuvo destinada principalmente al personal interno del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), con el objetivo de promover la donación habitual.
Pablo Martínez, director del IAPSER, explicó que “estamos hoy en el CPC, como decías, en el marco de esta colecta de sangre. Es un trabajo conjunto que venimos apoyando junto al Ministerio de Salud con el programa que se llama Donar Sangre nos une más y junto al IAFAS”. Sostuvo que la jornada formó parte de un compromiso sostenido con la salud pública provincial.
El funcionario agregó que “esto es una colecta que está orientada al personal interno de IAPSER. Sin perjuicio de ello, desde hace tiempo venimos apoyando estas acciones, lo hacemos a través de distintos itinerarios que nos plantea el Ministerio. Es una manera de retribuir el compromiso que tenemos con la sociedad entrerriana”.
Fomentar el hábito de donar
Martínez remarcó la importancia de promover este gesto solidario. “Nosotros queremos fomentar la donación de sangre como un hábito. Es muy importante donar sangre teniendo en cuenta que, bueno, una donación puede salvar hasta cuatro vidas y consideramos que es una acción que hay que fomentar y que tiene que tener más visibilidad”, afirmó.
Desde el programa de Hemoterapia, Belén Cacik reforzó la necesidad constante de contar con voluntarios. “La idea es crear más conciencia, más sensibilización y tomar conciencia de la necesidad de la sangre es siempre. Puede haber fechas que haya más demanda, pero siempre es necesaria”, expresó en diálogo con Elonce.
La representante indicó que el Grupo IAPSER es “una empresa amiga desde hace más de 6 años” y destacó el trabajo articulado desde el proyecto que impulsan junto al Ministerio de Salud. “Estamos trabajando ya hace más de 4 años en el proyecto Donar Sangre nos une Más que está el Grupo IAPSER, el IAFAS y el programa provincial de Hemoterapia”, señaló.
Un proyecto que recorre la provincia
Cacik también detalló que el programa avanza por diferentes puntos del territorio entrerriano. “Este proyecto lo que trata es ir a diversas localidades de la provincia bajo la movida comunicacional Vamos a tu localidad. Esto ha logrado permitirnos no solo la sensibilización y la concientización, sino también llegar a lugares donde a veces se complejiza la donación o realizar colectas”, explicó.
La referente insistió en el carácter solidario del acto: “Lo más importante ante todo es tener ganas, entender que es un acto solidario y altruista, que donando sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas, que es dar vida en vida”.
Asimismo, recordó que el procedimiento es sencillo y accesible. “Es muy simple, hay que venir tomando té, café o mate, ya no hace falta que estés en ayunas, traer tu DNI y tener muchas ganas de donar. Es un acto simple, sencillo y la verdad que es muy necesario”, subrayó.