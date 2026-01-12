Habló la joven paranaense que volvió viral tras video de “chamuyo futbolero”

REDACCIÓN ELONCE
Mora Rodríguez se volvió viral tras protagonizar un video grabado a la salida de un boliche en Mar del Plata. En diálogo con Elonce, contó cómo fue el encuentro con un influencer, su sorpresa por la repercusión y cómo vive sus vacaciones en la Costa Atlántica.
“Cada uno conquista como quiere”, dice el video, pero un joven llevó el chamuyo a otro nivel: en pleno coqueteo con una chica de nombre Mora, transformó la charla en un mini-relato futbolero que terminó explotando en redes. La lógica fue directa: Mora = fútbol. Enseguida lo conectó con Rodrigo Mora, ex River, y empezó a gritar “¡Mora!” imitando el estilo de Mariano Closs, la voz histórica de la Copa Libertadores y de las transmisiones de Fox Sports (hoy ESPN) en Argentina.
El video grabado a la salida de un boliche en Mar del Plata convirtió a la paranaense Mora Rodríguez en protagonista de un fenómeno viral en redes sociales. La joven, que se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigas, relató a Elonce cómo fue el momento que derivó en miles de reproducciones y comentarios.
“Yo estaba saliendo del boliche y un chico vino a hacerme un video. Él es influencer y me empezó a grabar”, explicó Mora durante la entrevista. Según contó, el joven le pidió que participara de una grabación informal y ella accedió sin saber que el contenido tendría tanta repercusión.
En el video, el influencer recreó una frase vinculada a un recordado relato futbolero del Superclásico de 2012, cuando River ganaba 2 a 0 y Boca logró empatar el partido. Mora, sin conocer el contexto futbolístico, siguió la consigna sin comprender del todo la referencia. “No entendía nada. Conozco muy poco de fútbol, pero se la seguí”, reconoció.
“Hablé muy poco, él filma y sigue”, resumió.
Un encuentro casual que explotó en redes
La joven contó que el video se difundió rápidamente y comenzó a aparecer en distintas plataformas. “Se hizo muy viral, salió por todos lados”, señaló. Al día siguiente, incluso volvió a cruzarse con el influencer en la puerta del mismo boliche. “Hablamos y me dijo que estaba muy contento de que yo me haya copado con la idea”, agregó.
Pero, según indicó, no mantiene un vínculo cercano con el creador de contenido.
Consultada sobre su relación con las redes sociales, Mora expresó que le interesa ese mundillo virtual. “Me gustaría ser influencer, me gusta hacer reír a mis amigas y es algo por lo que me destaco”, comentó, aunque aclaró que no suele subir videos de manera habitual.
Sobre las vacaciones en la Costa Atlántica
La joven se encuentra de vacaciones en Mar del Plata junto a seis amigas de la secundaria. “La estamos pasando re bien”, afirmó. Contó que se alojan en un departamento y que intentan reducir gastos cocinando en casa. “Los precios son caros, pero dentro de todo normales”, explicó.
Sobre los alquileres, indicó que los valores variaban según el momento de la reserva. “Tengo amigos que reservaron en agosto y pagaron entre 60 y 70 mil pesos por día. Mientras que a nosotros nos salió 250 mil pesos por persona, por diez días”, señaló. También mencionó que hay disponibilidad de alojamientos y que las playas se encuentran concurridas, especialmente en sectores menos céntricos.
Mora confirmó que su estadía en la ciudad se extendía hasta el 15 de enero y destacó que el clima acompaña. “Hoy hace 30ºC , está re lindo, así que ahora nos vamos directo al mar”, concluyó.
El video que la tuvo como protagonista continuó circulando en redes, transformando una salida nocturna en un episodio viral inesperado durante sus vacaciones.