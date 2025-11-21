 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Habilitaron el balneario Municipal de Paraná: colocaron boyas para el ingreso seguro al río

Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, ubicado en pleno corazón de la Costanera.

21 de Noviembre de 2025
Habilitaron el balneario Municipal
Habilitaron el balneario Municipal

Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, ubicado en pleno corazón de la Costanera.

La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el Balneario Municipal, un lugar que forma parte de la identidad local y que también representa un atractivo para quienes visitan la ciudad. Ya fueron colocadas las boyas que delimitan el sector seguro de ingreso al agua y la playa cuenta con guardavidas en funciones para garantizar el cuidado de todas las personas que concurran.

 

La intendenta Rosario Romero anunció días atrás que, de cara al verano 2026, Paraná volverá a contar con tres balnearios municipales habilitados: Bajada Grande, Thompson y el Municipal. El balneario Municipal es el primero en abrir sus puertas para los bañistas en esta temporada.

Cabe destacar que la Municipalidad, realizó inversiones en equipamiento -como camastros, sombrillas y otros elementos- para que vecinas, vecinos y visitantes puedan disfrutar sin necesidad de llevar sus propios implementos.

 

Balneario municipal Paraná río Paraná boyado
