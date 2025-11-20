Se viene el Festival Universitario de Música en Plaza Alberdi: una jornada de folklore y rock

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Universitario de Música será un evento musical que reunirá a bandas locales y universitarias en la Plaza Alberdi, en el marco de las seis décadas de la Facultad de Ciencias Económicas.
El Festival Universitario de Música se celebrará el este viernes en la renovada Plaza Alberdi, conocida como la plaza de los bomberos, en el marco de los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La cita, que se extenderá desde las 12 hasta la medianoche, promete ser una celebración vibrante para la comunidad universitaria y para los ciudadanos de Paraná. La propuesta incluye un concurso de bandas en el que podrán participar grupos musicales con al menos un estudiante universitario, independientemente de la institución educativa a la que pertenezcan.
Luciano Basiliquiotis, miembro del área de extensión de la facultad, comentó: “Se ha organizado esta propuesta musical universitaria para compartirla con toda la comunidad”. El evento, además de ser un espacio para que los artistas muestren su talento, busca dar visibilidad a aquellos estudiantes que combinan su pasión por la música con su formación académica. "La idea es premiar o darle un lugar en el escenario a aquellos artistas que siguen estudiando mientras hacen su arte", agregó.
Un concurso de bandas para estudiantes universitarios
El festival contará con dos partes: una dedicada al folklore y otra al rock, con una variada oferta musical para todos los gustos. La programación comenzará a las 14 horas con las primeras presentaciones de folklore, mientras que hacia la tarde y noche será el turno de las bandas de rock. Un jurado compuesto por tres referentes de la música local y regional evaluará a los participantes. Entre los miembros del jurado se incluyen músicos, directores corales y una productora musical de la ciudad.
Dentro del género rock se presentarán El Último Tigre Blando, Los Apolo, Ancestros, Hipersiesta, Pequeños Seres y Rocío Ducasse. Por su parte, en el segmento de folclore, Confluencia, Giuli Bonsi y Los Riedel.
El evento es parte de la agenda cultural de la institución en homenaje a los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya historia comenzó en 1966, cuando se fundó la Escuela Económica, en lo que antes era el Seminario de Paraná. Este festival forma parte de una serie de actividades programadas para conmemorar este importante aniversario, que culminará en marzo de 2026 con una serie de eventos de relevancia.
Un evento abierto para toda la comunidad
El Festival será de acceso gratuito y tiene el apoyo de numerosos sponsors y empresas que colaboraron para hacer realidad esta fiesta de la música. Se desarrolla especialmente después de la reciente declaración de Paraná como Ciudad Universitaria. “Queremos que todos se sientan parte de este evento, que la universidad sea de todos, pública, gratuita y de calidad", destacó Basiliquiotis.
El cierre del evento contará con la participación de el reconocido músico Juan Manuel Bilat. Luego, un DJ se encargará de ponerle ritmo a la última etapa de la jornada con música electrónica, invitando a todos a bailar y disfrutar. El festival promete ser una jornada inolvidable para todos los presentes, celebrando la cultura, el arte y la educación.