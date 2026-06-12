Asambleas en el Juzgado de Faltas: gremios municipales rechazan cambios en un concurso

REDACCIÓN ELONCE
Los sindicatos que representan a empleados municipales cuestionaron modificaciones en el proceso concursal del Juzgado Municipal de Faltas. Advirtieron sobre una posible vulneración de normas vigentes y permanecen en estado de asamblea a la espera de una respuesta formal del Ejecutivo.
Un conflicto gremial se desató en el Juzgado Municipal de Faltas a raíz de cambios introducidos en un concurso interno que debía iniciarse en los próximos días. Los sindicatos con representación en el ámbito municipal realizaron este viernes una asamblea con retención de servicios para manifestar su rechazo a una modificación que, según denunciaron, altera las condiciones originales del proceso de selección de personal.
La medida fue impulsada por empleados municipales del área y contó con el acompañamiento de representantes de APS, ATE y SUOYEM. Los dirigentes señalaron que el concurso había sido establecido mediante un decreto emitido en marzo, que contemplaba una convocatoria cerrada para los empleados del área involucrada.
Según explicaron a Elonce, una nueva disposición emanada desde la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná modificó el alcance del concurso, permitiendo la participación de agentes de toda la administración municipal e incorporando además a contratados de servicio como posibles postulantes.
Cuestionamientos al cambio de reglas
La secretaria general de APS, Alejandra Levrand, sostuvo que la normativa vigente establece que "los concursos deben desarrollarse inicialmente dentro de cada repartición y que recién podrían ampliarse a otros sectores en caso de no existir postulantes o de que los aspirantes no alcancen los puntajes requeridos".
Además, cuestionó que los nuevos requisitos contemplen perfiles profesionales específicos para cargos que, según afirmó, son desempeñados desde hace años por empleados municipales que integran el área. En ese sentido, consideró que la decisión afecta la carrera administrativa y los derechos de quienes esperan acceder a los cargos mediante los mecanismos previstos por las ordenanzas municipales.
"Es un concurso que nos llevó una lucha, que nos llevó a asambleas con retenciones de servicio. Celebramos cuando salió este concurso y hoy, lamentablemente, se ha ido marcha atrás", apunó Levrand; y confirmó que se mantienen "a la espera de lo que el Ejecutivo resuelva".
Desde ATE, Malena Turelo advirtió a Elonce que la situación generó preocupación no solo entre los empleados del Juzgado de Faltas, sino también en otras dependencias municipales que aguardan futuros concursos. "Este cambio de reglas del juego a días de inicio de la inscripción para el concurso genera mucha alerta", indicó al dar cuenta de "la gravedad de la situación".
Según indicó, "la modificación, no solo atropella derechos que hoy tienen los trabajadores del Juzgado, sino que podría sentar un precedente para otros procesos similares".
Expectativa por una rectificación
Los gremios señalaron que durante las últimas horas mantuvieron reuniones con funcionarios del Ejecutivo municipal y aseguraron que recibieron el compromiso de revisar la medida. De acuerdo con lo informado, existiría la posibilidad de derogar el decreto cuestionado y continuar con el procedimiento original establecido en marzo.
Fabricio Gómez, secretario adjunto del SUOYEM, explicó a Elonce que hasta el momento la información recibida fue de manera informal y que los empleados municipales del Juzgado de Faltas permanecerán en asamblea hasta conocer oficialmente el contenido de la eventual rectificación. “Pedimos disculpas a la ciudadanía porque este es un lugar neurálgico para el vecino y también agradecemos a los compañeros que están todos juntos hoy, mientras estamos a la espera de que el Ejecutivo retrotraiga esa medida”, indicó.
Mientras tanto, los sindicatos ratificaron que la medida de fuerza continuará vigente hasta que exista una resolución formal que garantice el desarrollo del concurso bajo las condiciones inicialmente previstas.
Los dirigentes remarcaron además que cualquier modificación estructural de la carrera administrativa debería discutirse en el ámbito legislativo correspondiente, que es el Concejo Deliberante, y con participación de las entidades sindicales, al considerar que un decreto no puede alterar disposiciones establecidas por ordenanza.
"Este decreto es un atropello a derechos, es un atropello a las normas, vulnera las normas ya que tenemos en los en la municipalidad de Paraná. Así que estaremos a la espera, hasta que no haya una respuesta válida con un papel que veamos todos. Nosotros continuaremos en asamblea", cerró Levrand.