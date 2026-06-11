Del viernes 12 al lunes 15 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, paseos gastronómicos, recorridos turísticos, actividades recreativas y eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad.
Paraná tendrá una amplia agenda de propuestas durante el fin de semana largo. Del viernes 12 al lunes 15 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, paseos gastronómicos, recorridos turísticos, actividades recreativas y eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad. La programación incluye propuestas especiales por el Día del Padre y busca fortalecer el desarrollo local, el turismo y los espacios de comercialización para emprendedores y productores.
La Municipalidad de Paraná invita a participar de las múltiples actividades previstas para el fin de semana largo, con una agenda que combinará emprendedurismo, gastronomía, turismo, cultura y deporte.
Entre las principales propuestas se destacan la Feria Día del Padre, que se desarrollará durante las cuatro jornadas en la Plaza de las Colectividades, y el Paseo Matero Especial Día del Padre, en calle Nicaragua frente a plaza Le Petit Pisant. Ambos espacios reunirán emprendedores, artesanos y una variada oferta gastronómica, constituyéndose en una alternativa ideal para recorrer, disfrutar y adquirir regalos para la celebración.
La gastronomía tendrá un lugar destacado con una nueva edición de Sabores de las Ferias, que ofrecerá distintas propuestas en el tradicional espacio de Salta y Nogoyá. El viernes se realizará un bingo musical con sorteos y premios; el sábado habrá espectáculos musicales en vivo; y el lunes el público podrá disfrutar de un tradicional asado a la estaca.
La agenda también incluirá la Feria Periurbana, que se desarrollará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores hortícolas y emprendedores ofrecerán productos frescos y elaboraciones regionales.
Como parte de las propuestas turísticas, durante el fin de semana largo habrá nuevas salidas del Paraná Bus Turístico y recorridos pedestres gratuitos “Descubrí Paraná”, que permitirán conocer distintos espacios emblemáticos de la ciudad y su patrimonio histórico y cultural.
En materia deportiva, sobresale el Encuentro Nacional de Minibásquet, que tendrá su acto inaugural el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo y convocará a delegaciones de diferentes puntos del país. También se realizará el Torneo Desafío Beach Tennis en el Balneario Thompson.
La programación se completa con actividades culturales, ferias temáticas y encuentros recreativos para toda la familia.