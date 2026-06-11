CONADU Histórica rechazó la oferta salarial y ratificó el paro universitario por una semana

El paro universitario continuará la próxima semana en las universidades públicas de todo el país. Así lo resolvió el Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica, que rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y ratificó una medida de fuerza de cinco días, entre el 16 y el 20 de junio.

La decisión fue confirmada por Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de SITRADU, quien explicó que la docencia universitaria consideró insuficiente la oferta realizada por el Ejecutivo y cuestionó además la forma en que se desarrolló la negociación.

“Hoy se expresaron los compañeros de todo el país, de la docencia, que tuvieron asambleas más grandes que hacía mucho no tenían, porque obviamente la docencia quería discutir y quería saber en qué consistía esta oferta que nos había hecho el Gobierno”, señaló.

Rechazo a la propuesta salarial

Cáceres explicó que durante los últimos días se realizaron asambleas y reuniones en distintas universidades para analizar la propuesta oficial y definir una postura común.

“Lo que deliberaron las asambleas fue que la oferta que nos hace el Gobierno es insuficiente en el marco de lo que se nos debe por ley”, afirmó.

La dirigente recordó que la Ley de Financiamiento Universitario contempla una recomposición salarial superior a la propuesta oficial. “La ley dice hoy que nos deben un 55,9%, y lo que ofrece el Gobierno es un 21,33%. Ni la mitad de eso”, sostuvo.

Además, cuestionó que la propuesta contemple un incremento adicional del 3% en octubre y una nueva discusión recién el próximo año. “Con los sueldos como vienen deteriorados, eso se licúa muy rápidamente”, advirtió.

“No hay ninguna paz social”

Uno de los principales cuestionamientos de la CONADU Histórica apuntó a la metodología utilizada durante las negociaciones.

“Lo que hizo el Congreso fue rechazar la oferta, pero también impugnar el método, porque no fue una reunión paritaria donde uno negocia, donde se le hace una oferta, la discute y vuelve con una contrapropuesta”, manifestó Cáceres.

Según explicó, desde el sindicato pretendían debatir alternativas y condiciones para avanzar en una recomposición salarial más amplia.

CONADU histórica ratificó el paro universitario de una semana

La dirigente también cuestionó los anuncios realizados por el Gobierno luego de la firma del acuerdo con otros sectores gremiales. “Antes incluso de que se firmara el acuerdo salió a decir que ya estaba firmada la paz social y que no había más conflicto en la universidad”, recordó.

Frente a esa situación, aseguró que la resolución del Congreso fue contundente. “Hoy la CONADU Histórica lo que hizo fue decirle al Gobierno que no hay ninguna paz social. Las universidades seguimos en conflicto”, enfatizó.

Una semana completa sin actividades

La medida de fuerza se desarrollará durante toda la próxima semana y alcanzará a las universidades nacionales donde tienen representación los gremios nucleados en la federación.

“Vamos a un paro y desde SITRADU vamos a convocar a una asamblea la semana que viene, no solamente para los docentes, sino también con los estudiantes y con todo aquel que quiera expresar su rechazo frente a esta oferta”, adelantó.

Además, sostuvo que en los últimos días se multiplicaron las expresiones de malestar dentro de la comunidad universitaria.

“En todo el país hay grupos de docentes autoconvocados de miles de personas que están queriendo hacer algo. Hoy hubo manifestaciones organizadas de un día para el otro en Buenos Aires, San Luis, La Plata y Rosario”, relató.

Finalmente, insistió en que el conflicto continúa abierto y que el objetivo sigue siendo el cumplimiento integral de la normativa vigente. “No se está aplicando la ley. Con estos porcentajes no es que se está aplicando la ley, sino que es una parte de lo que nos deben”, concluyó.