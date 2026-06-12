Rescataron a una perra que había quedado atrapada entre dos viviendas en Nogoyá

Un particular operativo de rescate movilizó a los Bomberos Voluntarios de Nogoyá durante las primeras horas del miércoles, luego de que una perra quedara atrapada entre dos viviendas de la ciudad.

La situación fue advertida por vecinos que solicitaron ayuda al notar que el animal no podía salir por sus propios medios del reducido espacio en el que había quedado inmovilizado.

Tras recibir el aviso, una dotación se dirigió hasta el lugar para evaluar la situación y definir la forma más segura de concretar el rescate.

Un espacio muy reducido

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que la perra se encontraba atrapada entre las paredes de dos viviendas y que no tenía posibilidades de moverse ni de salir por sus propios medios.

Debido a las características del espacio, los rescatistas analizaron distintas alternativas antes de iniciar las tareas para liberarla.

Según se informó, la ubicación del animal dificultaba cualquier maniobra directa y obligó a utilizar herramientas para acceder al sector donde había quedado atrapado.

El objetivo fue evitar que sufriera lesiones durante el procedimiento y lograr una extracción segura.

Fue necesario romper parte de las paredes

Para llegar hasta el lugar donde estaba la perra, los bomberos debieron intervenir sobre una de las estructuras que separaban ambas viviendas.

Las tareas incluyeron la rotura de parte de una pared para generar un acceso que permitiera alcanzar al animal sin provocarle daños.

El trabajo se desarrolló durante varios minutos y requirió una intervención cuidadosa debido al reducido espacio disponible. Finalmente, los rescatistas lograron liberar a la perra y ponerla a resguardo.