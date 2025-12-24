Gerardo Farías y la Sonora destacó su 2025 en los escenarios: “Estamos felices y con mucho trabajo”

REDACCIÓN ELONCE
“Estamos muy felices con la banda y con lo que hacemos. Hemos grabado con un montón de artistas de renombre de la movida tropical y estamos tratando de no quedarnos en el tiempo”, destacó a Elonce Gerardo Farías.
Gerardo Farías y La Sonora pasó por GPS en Elonce Radio & Streaming 98.7 para realizar un balance del 2025 de la banda, que recorrió no solo los escenarios de Paraná, sino también el resto de Entre Ríos y otras provincias.
“Empecé de muy pibe, a los 14 años con Los Príncipes y ahí tuve varias etapas, algunas muy lindas con la música como ganar un concurso en Buenos Aires y estar en el elenco estable de Canal 7 (en aquel tiempo ATC) con la orquesta del Teatro Colón. Estuve cuatro años cantando con esos monstruos y músicos de Piazzolla y Mercedes Sosa”, rememoró sobre su carrera el músico.
Sobre la experiencia de transitar este momento musical con la familia, comentó: “Se siente bien, se siente apoyado al tener a mis hijos, que son el puntal y me tiran para adelante”.
“Estamos con muchos proyectos de grabaciones. Hay algunos (temas) que han pegado muchísimo como el tema que después de 25 años grabamos con Sergio Torres y con el maestro de Grupo Cali. Ya tiene más de seis millones de vistas ‘Ladrón de amores’”, mencionó.
“Estamos felices y con mucho trabajo. Hasta que me dé la garganta, vamos”, sostuvo y agregó su clave para mantener su carrera: “Creo que me falta a pesar de la cantidad de años que tengo. Me falta llegar a ocupar ese lugar que creo merecer porque son muchos años y trayectoria. Esto está en el mismo lugar que a los 18 años porque canto con la misma tonalidad”.
“Soy una persona que le gusta los asados y comer mucho, después no fumo, no tomo”, sostuvo sobre sus características.
Dentro de poco va a salir una canción con un grupo de Buenos Aires (Anaconda) y con “Chanchi”, oriundo de Rosario, con quien grabó dos temas. “Vamos haciendo cosas para estar vigentes”, resaltó.
Sobre la conexión con el público, indicó: “Los años te van dando la experiencia. Cuando arranqué, era muy tímido. Pero uno va creciendo y aprendiendo de los demás”.
“Lo nuestro se ha ido trasladando de generación en generación”, admitió Farías en relación al trato con la gente que va a sus conciertos y ejemplificó con el caso de su última gira por Mendoza. En esa línea, ahondó: “Siempre nos vamos manteniendo en nuestro estilo, agregando instrumentos o arreglos. Somos una banda con un viejito, pero nueva”.