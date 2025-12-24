Aumentó la venta de pirotecnia de bajo impacto sonoro en la previa de Navidad

En la antesala de la celebración de Nochebuena, se registró un constante ingreso de clientes en uno de los locales dedicados a la venta de pirotecnia, con una marcada preferencia por productos de bajo impacto sonoro y predominio lumínico. La demanda se sostuvo desde el sábado y continuaba durante la jornada del 24.

Durante una recorrida realizada por Elonce en un comercio ubicado en calle Villaguay al 700, el responsable del local, Juan Cruz Saavedra, explicó cómo se comportó el mercado en los días previos a las fiestas. “La venta se estuvo moviendo como en los últimos años, con una búsqueda centrada en productos de bajo contenido sonoro y más efectos de luces”, señaló.

Venta de fuegos artificiales por Navidad (foto Elonce)

Según indicó, para Navidad, el perfil de los clientes está centrado principalmente en familias que realizan compras para los más chicos. “Mientras que, para Año Nuevo, se apunta más a shows de luces aéreas”, explicó, marcando la diferencia entre ambas fiestas.

Opciones seguras y consumo promedio

Saavedra detalló que entre los productos más elegidos para los chicos se encuentran estrellitas, bengalitas, chasquiboom, abejitas y cañitas, con especial énfasis en aquellos diseñados para un uso más seguro. “Las bengalas de mano vienen con mango plástico largo, lo que permite sostenerlas a distancia y manipularlas con mayor seguridad”, explicó.

Respecto al consumo promedio, el comerciante indicó que el gasto por cliente oscila entre los 80.000 y 100.000 pesos, dependiendo de la cantidad y el tipo de productos adquiridos.

Venta de fuegos artificiales por Navidad (foto Elonce)

En relación con los precios, señaló que se registró un incremento interanual. “Hubo una suba de alrededor del 20% respecto del año pasado”, precisó. Y en cuanto a las formas de pago, destacó que predominaron los medios electrónicos. “La mayoría paga con débito, transferencia o QR”, sostuvo.

Testimonios de clientes y recomendaciones

Durante la recorrida, algunos clientes también compartieron su experiencia. Jorge, vecino de Paraná, contó que compró productos para su hija. “Llevé chasquiboom, estrellitas y bengalitas para una nena de 10 años. Gasté unos 40.000 pesos, es lo que vale”, expresó.

Desde el comercio remarcaron la importancia de la supervisión adulta durante el uso de pirotecnia. “Siempre recomendamos que los chicos estén acompañados por un mayor cuando manipulan estos productos”, indicaron.

Finalmente, se reiteró la recomendación de priorizar fuegos artificiales luminosos por sobre los sonoros, con el objetivo de reducir molestias y cuidar a niños, personas mayores y mascotas durante las celebraciones.