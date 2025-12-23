“Más luces, menos ruidos”: instan a reducir el uso de pirotecnia sonora en las Fiestas

De cara a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, desde la Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos (NeuroCEA) renovaron el pedido de conciencia social a través de la campaña “Más luces, menos ruidos”, con el objetivo de reducir el uso de pirotecnia sonora y promover festejos inclusivos que contemplen a personas con discapacidad, adultos mayores, bebés y animales.

Al respecto, la presidenta de la entidad, Amaru Méndez, explicó a Elonce que la iniciativa se replica desde hace varios años con un mensaje claro. “Es una campaña que realizamos para concientizar y visibilizar el uso medido y seguro de la pirotecnia”, señaló, y remarcó que el impacto del ruido afecta de manera directa a personas con autismo y otras condiciones de salud.

“Más luces, menos ruidos” / Amarú Méndez, de NeuroCEA (foto Elonce)

Méndez indicó que muchos niños y niñas con trastornos del espectro autista presentan hipersensibilidad auditiva. “Sienten hasta siete veces más el ruido que el resto de las personas, lo que les provoca un dolor muy grande y crisis que incluyen llanto y golpes”, detalló. Además, advirtió que en algunos casos el uso de pirotecnia sonora desencadena convulsiones, especialmente en personas con epilepsia u otros síndromes neurológicos.

Impacto en distintos sectores

La referente de NeuroCEA sostuvo que los efectos negativos por el uso de pirotecnia no se limitan a personas con discapacidad. “También afecta a adultos mayores, bebés y a los animales”, afirmó. En ese sentido, explicó que la campaña busca generar empatía y permitir que todas las familias puedan compartir las celebraciones sin situaciones de angustia. “Queremos celebrar en familia, no tener que estar encerrados con nuestros niños tapándoles los oídos”, expresó.

Consultada sobre los avances normativos, Méndez recordó que en Paraná existe una ordenanza que regula la comercialización de pirotecnia de bajo impacto sonoro. “Hay comercios habilitados y decibeles establecidos que se pueden consultar en la web de la municipalidad”, explicó, y diferenció esa oferta regulada de la venta clandestina que circula por redes sociales y mensajería privada.

En ese marco, señaló que ante la venta ilegal se puede realizar la denuncia correspondiente a través del 147, lo que permite la intervención del personal municipal. “Tenemos lo bueno y lo malo, pero como sociedad tenemos que ponernos en el lugar del otro”, manifestó al bregar por "empatía".

Conciencia social y balance del año

Méndez reconoció que en los últimos años se registraron cambios en la conducta social. “Se nota una diferencia, hubo un avance y una mayor toma de conciencia”, afirmó, y destacó el trabajo conjunto entre asociaciones civiles y organismos del Estado en materia de discapacidad, concientización y educación.

Asimismo, realizó un balance del año para el sector, al señalar que fue un período complejo para muchas familias y prestadores vinculados a la discapacidad. “Necesitamos un Estado presente que acompañe, porque hablamos de personas que son sujetos de derechos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró el mensaje central de la campaña de cara a las fiestas. “Son momentos puntuales, el 24 y el 31, donde hay que tratar de llenar el cielo de muchas luces y menos ruidos”, concluyó, al tiempo que deseó unas felices fiestas a toda la comunidad.