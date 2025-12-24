Los locales habilitados para la venta de pirotecnia en Paraná

La Municipalidad intensificó los operativos de control por la venta de pirotecnia. El secretario Héctor Bergara explicó a Elonce cuántos comercios están habilitados, qué productos pueden venderse y cuáles son las sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.

Ante los festejos de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Paraná, a través de la secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales intensifica los operativos vinculados a la venta de pirotecnia en la ciudad.

En este sentido, el secretario del área municipal, Héctor Bergara, recordó en declaraciones a Elonce que “son cinco negocios habilitados en Paraná para el expendio de pirotecnia, con habilitación de la ANMaC y la aprobación de Bomberos Zapadores”.

Agentes de la comuna realizan recorridos por estos negocios “para chequear la mercadería y recordar lo que exigen las normas municipales”.

Asimismo, advirtió que se encuentra prohibida la venta ambulante de pirotecnia, en negocios no habilitados y en domicilios particulares.

Locales habilitados para la venta de pirotecnia

Los comercios habilitados para la venta de fuegos artificiales en la capital entrerriana están ubicados en:

- Ernesto A. Bavio 305

- Calle 937 3905 M:17 (entre Lisandro de la Torre y Juan B. Justo)

- Don Segundo Sombra 2057

- Villaguay 777

- Av. Ramírez 4855

Qué pirotecnia está permitida

Bergara explicó que solo puede comercializarse pirotecnia autorizada. “Tienen que ser productos autorizados por ANMaC y fabricados por productores habilitados”, sostuvo, y agregó que esa condición se puede verificar en la etiqueta del producto: "Esa garantía solo existe comprando en los negocios habilitados”, afirmó.

“En la venta callejera no se sabe si son productos caseros, hechizos o traídos de otra provincia", diferenció.

En cuanto a la normativa vigente, recordó que la ordenanza 9916, sancionada en 2020, reguló la sonoridad. “Establece la venta de productos de baja sonoridad y fija los decibeles permitidos”.

Más luces, menos ruidos

Desde la Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos (NeuroCEA) renovaron el pedido de conciencia social a través de la campaña “Más luces, menos ruidos”, con el objetivo de reducir el uso de pirotecnia sonora y promover festejos inclusivos que contemplen a personas con discapacidad, adultos mayores, bebés y animales.

La presidenta de la entidad, Amaru Méndez, explicó a Elonce que la iniciativa se replica desde hace varios años con un mensaje claro. “Es una campaña que realizamos para concientizar y visibilizar el uso medido y seguro de la pirotecnia”, señaló, y remarcó que el impacto del ruido afecta de manera directa a personas con autismo y otras condiciones de salud.

Méndez indicó que muchos niños con trastornos del espectro autista presentan hipersensibilidad auditiva. “Sienten hasta siete veces más el ruido que el resto de las personas, lo que les provoca un dolor muy grande y crisis que incluyen llanto y golpes”, detalló. Además, advirtió que en algunos casos el uso de pirotecnia sonora desencadena convulsiones, especialmente en personas con epilepsia u otros síndromes neurológicos.

Destacando que los ruidos por la pirotecnia “también afectan a adultos mayores, bebés y a los animales”. Elonce.com