 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Continúa la venta de fuegos artificiales en Paraná a horas de la Navidad

En la tarde del miércoles, las tiendas de fuegos artificiales se mantuvieron con una alta demanda a pocas horas de la celebración navideña.

24 de Diciembre de 2025
Fuegos artificiales.
Fuegos artificiales. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En la tarde del miércoles, las tiendas de fuegos artificiales se mantuvieron con una alta demanda a pocas horas de la celebración navideña.

En horas de la tarde de este miércoles, la venta de fuegos artificiales continuaba siendo uno de los locales más transcurridos en Paraná. Elonce dialogó con algunos de los ciudadanos presentes que realizaron fila.

 

 

Un niño estaba entusiasmado con la compra de fuegos artificiales, donde fue acompañado por su padre, que dijo estar “instruido” para usarlos correctamente y añadió que iban a comprar algunos globos y bengalas. En cuanto al costo, decidieron ser cautelosos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Un grupo de adolescentes también estaban presentes en calle Bavio “para pasarla lindo”. “Vamos a ver qué eligen los chicos”, aseguró un adulto que los acompañaba.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Cañitas y fosforitos” es la idea de otro niño que hacía fila para comprar fuegos artificiales de la ciudad de Paraná.

 

Continua la demanda de pirotecnia en comercios de Paraná

Temas:

fuegos artificiales Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso