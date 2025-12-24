Continúa la venta de fuegos artificiales en Paraná a horas de la Navidad

En horas de la tarde de este miércoles, la venta de fuegos artificiales continuaba siendo uno de los locales más transcurridos en Paraná. Elonce dialogó con algunos de los ciudadanos presentes que realizaron fila.

Un niño estaba entusiasmado con la compra de fuegos artificiales, donde fue acompañado por su padre, que dijo estar “instruido” para usarlos correctamente y añadió que iban a comprar algunos globos y bengalas. En cuanto al costo, decidieron ser cautelosos.

Foto: Elonce.

Un grupo de adolescentes también estaban presentes en calle Bavio “para pasarla lindo”. “Vamos a ver qué eligen los chicos”, aseguró un adulto que los acompañaba.

Foto: Elonce.

“Cañitas y fosforitos” es la idea de otro niño que hacía fila para comprar fuegos artificiales de la ciudad de Paraná.