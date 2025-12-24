REDACCIÓN ELONCE
“Estamos felices porque hemos logrado nuestro objetivo: presentar algo lindo, digno y distinto para que los gurises puedan sentarse a compartir en familia”, comunicó Mariana Ríos a Elonce.
Se entregaron 240 raciones de comida para 60 familias de Puerto Sánchez por parte del merendero “Melenitas despeinadas” para que puedan tener una cena navideña este miércoles por la noche.
“Nuestro objetivo era hacer 240 raciones para 60 familias de nuestro barrio que ya han venido o están viniendo a buscar su cena navideña. Estamos felices porque hemos logrado nuestro objetivo: presentar algo lindo, digno y distinto para que los gurises puedan sentarse a compartir en familia”, indicó en primer lugar Mariana Ríos, del merendero “Melenitas despeinadas”.
Sobre el menú, destacó: “Tratamos de que para los gurises haya al menos alguna golosina o un pan dulce porque ellos ven en muchas publicaciones de mesas tendidas por un montón de cosas que no tienen para dar. Entonces que tengan lo básico. Eso es lo que más nos interesa. Por eso hacemos la presentación con muchos colores, bien llamativos para que ellos vean algo distinto y puedan presentar su mesa con algo diferente”.
“Nos sentimos felices de haber logrado lo que hemos logrado, que a lo mejor no es demasiado y no son grandes cosas o un menú demasiado elaborado, pero hemos llegado a las 60 familias. Cuando habíamos terminado y las chicas estaban poniendo los moñitos y adornando, estaba feliz porque realmente fue difícil. Se aumentaron los comensales para nuestra olla comunitaria y se disminuyó la gente que nos colaboraba por distintas razones: la crisis económica, gente que se quedó sin trabajo, negocios que han cerrado y la verdad que había gente que otros años nos aportaba un pollo”, puntualizó.
Para cerrar, realizó un mensaje para la Navidad: “A nosotros nos gustaría desearle a todos que Jesús nazca en sus corazones, que lo sientan en su mesa y compartan con él y que lo inviten, que se acuerden, a la hora de brindar, de aquellos que menos tienen porque es ahí donde nace Jesús”.