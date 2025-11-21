 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
21 de Noviembre de 2025
Finalizó la reparación en la red de agua potable de avenida Almafuerte

A lo largo de la tarde, se restablecerá la normal prestación del servicio de agua en las zonas que se vieron afectadas por los trabajos.

La municipalidad de Paraná confirmó, pasada la hora 15, que finalizó la reparación en la red de agua potable de avenida Almafuerte.

 

Gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se restablecerá la normal prestación del servicio en la zona céntrica de la ciudad, en los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y sectores aledaños que se vieron afectados durante los trabajos.

En algunos sectores de esa área urbana pudieron registrarse casos de baja presión durante el avance de los trabajos de reparación de una cañería distribuidora de 200 milímetros en avenida Almafuerte, en inmediaciones a su intersección con calle Artigas.

 

Temas:

caño de agua avenida Almafuerte arreglos Paraná
