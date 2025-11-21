Reparan un caño de la red de agua potable sobre avenida Almafuerte

Personal municipal de Obras Sanitarias interviene este viernes por la mañana una cañería distribuidora de 200 milímetros sobre avenida Almafuerte, en inmediaciones a su intersección con calle Artigas.
Debido a este trabajo podría registrarse baja presión en algunos sectores de la zona céntrica de la ciudad y en los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y sectores aledaños. Se trata del área atendida por sistema de bombeo desde el centro de distribución y planta Ramírez.
La labor se extenderá durante las próximas horas.
Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.