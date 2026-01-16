Falleció “Pacha” Palacios, histórico referente político y gremial en Paraná

El dirigente político, gremial y social murió en las últimas horas. Referente del justicialismo barrial y de los trabajadores municipales, su fallecimiento generó conmoción en distintos sectores. Los mensajes de despedida y repaso por su trayectoria.
Se confirmó el fallecimiento de Osvaldo César “Pacha” Palacios, histórico dirigente político y social de la ciudad de Paraná, quien se desempeñaba como empleado provincial en la Caja de Jubilaciones.
Palacios fue un reconocido referente del Partido Justicialista, espacio en el que se desempeñó en reiteradas oportunidades como presidente de la Seccional Novena de la capital entrerriana.
En el plano gremial, fue una voz respetada dentro del ámbito de los trabajadores municipales de Paraná. Desde su militancia sindical, se destacó por la defensa de los derechos laborales, lo que le valió el reconocimiento de compañeros y referentes del movimiento obrero.
Mensajes de despedida
La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre dirigentes políticos, referentes barriales, militantes y trabajadores municipales, quienes destacaron su compromiso social, su militancia constante y el impacto que tuvo su accionar a lo largo de los años en distintos sectores de la ciudad.
Desde distintos espacios comenzaron a expresarse mensajes de pesar y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros. En ese marco, desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) manifestaron su profundo dolor por la pérdida.
“Desde lo más profundo de nuestros corazones y con una tristeza que invade todo nuestro ser, lamentamos informar el reciente fallecimiento del compañero y amigo Osvaldo ‘Pacha’ Palacios, una persona que ayudó a cientos y cientos de compañeros de todos los barrios de Paraná, conocido por todos por su gran corazón con la gente que menos tiene”, expresaron desde la organización gremial.
Asimismo, destacaron que Palacios “fue quien puso el primer ladrillo del nuevo SUOYEM allá por el año 2016”, subrayando su rol clave en la construcción institucional del sindicato.
“No hay palabras para este trágico suceso, más que acompañar en este difícil y triste momento a su esposa Alicia Portillo, a sus hijos, nietos y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin”, concluye el comunicado.
El exjefe del sindicato firmó este año una suspensión del juicio a prueba -”probation”- en una causa por “compulsión a la huelga” que lo tiene imputado por hechos ocurridos en diciembre de 2022, cuando su facción interna del gremio forzó una huelga para impedir la recolección de basura en la ciudad.