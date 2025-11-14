Estudiantes protagonizaron una travesía náutica con embarcaciones construidas por ellos

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de la escuela técnica Nº100 navegaron en piraguas, kayak y un par simple restaurado por ellos mismos, en el marco de una travesía náutica actividad llamada “Abrazo al río”, registró Elonce. La propuesta busca integrar deporte, aprendizaje y conciencia ambiental.
Una jornada especial se desarrolló este viernes en la dársena del puerto de Paraná, donde estudiantes de la Escuela Técnica Nº100 "Puerto Nuevo" protagonizaron una travesía náutica que combinó formación técnica, deporte y contacto directo con el río. La actividad, denominada “Abrazo al río”, incluyó la botadura de embarcaciones construidas y restauradas por los propios alumnos.
El jefe de taller de la institución, Luciano Bosoms, explicó a Elonce que la escuela forma técnicos constructores navales y que la travesía representa una instancia clave para que los estudiantes experimenten el uso de embarcaciones que elaboran durante el ciclo lectivo. “Vamos a estar votando un par simple con timonel, totalmente restaurado por los alumnos del Ciclo Superior; participaron, además, alumnos del ciclo básico en piraguas y kayak, también construidos en la escuela”, detalló.
Bosoms aclaró que el proceso de construcción de embarcaciones se realiza siempre en “tiempos pedagógicos”, como parte del aprendizaje práctico que ofrece la modalidad de educación técnica. “No somos una empresa; cada trabajo se desarrolla a lo largo del ciclo lectivo, con acompañamiento de los docentes”, señaló.
La actividad comenzó con la salida desde la playa del Balneario Thompson y culminó el Balneario Municipal, punto final de la jornada deportiva.
La experiencia de los estudiantes
Minutos antes de iniciar la travesía, algunos alumnos se preparaban para ingresar al agua. Santiago, de 17 años, contó a Elonce que ya había navegado en el kayak que utilizaría. “Es una experiencia muy linda porque a la embarcación la fabricamos nosotros. Sabemos el esfuerzo que llevó cada parte”, resaltó.
El orgullo por utilizar embarcaciones creadas por ellos mismos fue uno de los aspectos más mencionados por los jóvenes, que destacaron el aprendizaje práctico y el valor emocional de ver su trabajo desplegado en el río.
Conciencia ambiental y vínculo con el río
La propuesta también tiene un fuerte componente ambiental. “Queremos generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Somos pobladores ribereños y es importante que los chicos tomen contacto con su entorno, que es parte fundamental de su futura actividad profesional”, explicó Bosoms.
Desde la institución remarcaron que el río es un escenario natural al que los estudiantes deben vincularse desde temprano, ya que la mayor parte de su formación y trabajo estará relacionada con la actividad náutica.
La travesía culminará en el Balneario Municipal, donde se desarrollarán distintas actividades deportivas y recreativas para cerrar una jornada que combina educación, deporte y compromiso con el ambiente, en un día en el que las condiciones del tiempo acompañaron plenamente.