Estudiantes de dos escuelas participaron de una jornada de educación vial y ambiental

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de distintas instituciones educativas de Paraná participaron este miércoles de una jornada de educación vial y ambiental desarrollada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, una propuesta impulsada por la Municipalidad que combinó actividades recreativas, concientización y aprendizaje.
Alumnos de distintas instituciones educativas de Paraná participaron este miércoles de una jornada de educación vial y ambiental desarrollada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, una propuesta impulsada por la Municipalidad que combinó actividades recreativas, concientización y aprendizaje sobre convivencia ciudadana, seguridad vial y cuidado del ambiente.
La actividad reunió a estudiantes de las escuelas Mitre y Giachino, junto a niños de jardines maternales municipales, quienes participaron de juegos, circuitos de bicicletas y propuestas vinculadas a la separación de residuos y el uso responsable de los espacios públicos.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para promover valores ciudadanos desde edades tempranas. "Muchísimos chicos de la ciudad están aprendiendo mientras juegan, aprendiendo habilidades, como andar en bicicleta con el programa Bici Escuela, hasta lo que es la separación de residuos, tan importante en esta sociedad", expresó a Elonce.
En ese sentido, sostuvo que la construcción de ciudadanía es una tarea compartida entre el Estado y la comunidad. "La responsabilidad que tenemos como gobierno y también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es hacer las cosas bien para que la ciudad esté más limpia, se viva mejor y podamos tener mejor convivencia ciudadana", afirmó.
Halle también remarcó el rol de las familias en el proceso educativo y la influencia que ejercen los niños en sus hogares. "Las familias son el núcleo de educación primaria por excelencia y los chicos nos enseñan muchas cosas. También ingresan a la casa conceptos que se llevan a través de estos niveles de formación", señaló.
Por su parte, la coordinadora de Educación municipal, Viviana Mari, explicó que la propuesta fue organizada de manera conjunta con distintas áreas de gobierno.
"Es un programa que llevamos adelante de manera transversal con otras áreas como Medio Ambiente, trabajando también con Bici Escuela y con Educación Vial. Esto significa concientizar a través de espacios lúdicos para que aprendan y se entretengan", indicó.
La funcionaria destacó además que estas acciones forman parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la convivencia ciudadana. "No significa solamente que se sepa lo vial o cruzar por una senda peatonal, sino también que sepan lo que es cuidar la vida. En el tema del medio ambiente buscamos que se concientice y se reflexione sobre el cuidado de los espacios públicos, de la escuela y de la ciudad", manifestó.
Desde las instituciones educativas también valoraron la experiencia. El director de la Escuela Mitre, Mario Franchi, explicó que participaron alumnos de cuarto, quinto y sexto grado y destacó el aprovechamiento de los espacios públicos como ámbitos de aprendizaje.
"La verdad estamos muy contentos porque esta recuperación de los espacios públicos a nosotros nos fascina, porque es parte de nuestra institución, es nuestro patio trasero. Cada invitación que tenemos agradecemos y nos gusta venir, participar, para que los chicos amplíen su aula", expresó.
Franchi también resaltó el entusiasmo de los estudiantes durante las actividades. "Los chicos están totalmente motivados con todos los juegos, sobre todo con las bicicletas y con los anteojos que permiten simular situaciones de riesgo", comentó.
En tanto, María Eugenia Villacorta, representante de otra de las instituciones participantes, señaló que los alumnos "están muy contentos de venir acá a participar" y destacó la importancia de estas propuestas complementarias para la formación de los estudiantes. Elonce.com