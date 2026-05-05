Estudiantes cumple 121 años: “El club está pasando un muy buen momento”, destacó su presidente

El Club Atlético Estudiantes celebra este martes sus 121 años de historia como una de las instituciones más representativas de Paraná y la provincia. Con más de 12.000 socios y múltiples disciplinas, el club atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en lo deportivo y social.

En ese marco, su presidente, Emilio Fouces, destacó el presente institucional en diálogo con Elonce. “La verdad que el club está pasando un muy buen momento dentro de un contexto difícil”, expresó.

El dirigente remarcó además el lugar que hoy ocupan los clubes en la vida cotidiana. “La gente ha incorporado al club como una parte importante de su vida, no solo desde lo deportivo sino también desde lo social”, señaló.

Un club en crecimiento constante

El titular de Estudiantes subrayó que la institución logró consolidar su masa societaria en los últimos años. “El número se ha estabilizado y estamos alrededor de los 12.500 socios, que es mucho”, afirmó.

También hizo referencia al impacto que tuvo la pandemia en la dinámica del club. “Cuando salimos de la pandemia, los clubes empezamos a recibir gente de manera importante. La gente salió a buscar el aire libre, la actividad física y la recreación”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol de las instituciones deportivas en el país. “En la Argentina el 70% del deporte se practica a través de clubes como el nuestro”, sostuvo.

Diversidad de disciplinas y empleo

Actualmente, el club cuenta con 14 disciplinas federadas, lo que lo posiciona como una entidad polideportiva. “Se conviven distintas disciplinas y eso es muy enriquecedor desde lo social y también desde lo deportivo”, indicó.

Además, Fouces destacó el impacto laboral que genera la institución. “El club tiene 220 empleados y somos el mayor empleador del gremio UTEDIC en la provincia”, detalló.

Sobre el crecimiento de algunas actividades, remarcó el caso del hockey. “Es la disciplina que más ha crecido en los últimos años y hoy es la que más jugadores tiene dentro del club”, afirmó.

Obras y proyección a futuro

Entre los avances recientes, el presidente de Estudiantes destacó la construcción de una nueva cancha sintética de hockey. “Era una necesidad inminente y se logró concretar, quedó una cancha hermosa”, expresó.

También mencionó mejoras en infraestructura, como la renovación del sistema de climatización de una de las piletas. “Estamos inaugurando un nuevo domo con tecnología moderna, algo muy importante para los socios”, señaló.

En cuanto a los desafíos, indicó que el club continúa proyectando nuevas obras y consolidando su funcionamiento en un contexto económico complejo.

Un aniversario con sentido de pertenencia

Por último, Fouces valoró el vínculo entre la institución y sus socios. “El club genera un sentimiento muy particular, es como una familia”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia del aspecto social dentro de la vida institucional. “Antes y después de cada actividad hay espacios de encuentro que hacen al club mucho más que un lugar deportivo”, indicó.

La celebración de los 121 años de Estudiantes incluye actividades y un encuentro entre socios, en una jornada que busca destacar la historia y el presente de una institución clave en la vida de Paraná.