Entregaron 62 distinciones “La Delfina” a mujeres que transforman: Estela Díaz de Vivar es la destacada de Elonce

REDACCIÓN ELONCE
En un emotivo acto, entregaron 62 distinciones “La Delfina” a mujeres que transforman su entorno, y Estela Díaz de Vivar fue la destacada de Elonce por su labor periodística y su compromiso con la comunidad. “Me han honrado”, expresó la reconocida periodista.
En un acto cargado de emoción y aplausos en la Plaza de las Naciones, entregaron distinciones “La Delfina” a mujeres que transforman su entorno, y la movilera de Elonce, Estela Díaz de Vivar, se convirtió en la protagonista de la jornada.
En total, 62 mujeres fueron galardonadas con este prestigioso premio, en su octava edición.
Durante la presentación, a cargo de Sonia Fernández, se destacó: “Hace 18 años ella está en todos los acontecimientos de la cotidianidad paranaense. Sin dudas, es un símbolo del lugar. Ser referente requiere cualidades. Todas ellas segmentadas con horas de trabajo, escucha, miradas y una auténtica pasión por lo que hace”.
Incluso, su figura quedó inmortalizada en un cuadro del artista plástico local Miguel Ángel Vesco, realizado por un aniversario de creación de la ciudad. “Ella podríamos decir que es el vecino, es el representante del pueblo, la mujer que quiere saber, el cantor que quiere cantar, la iglesia que quiere sanar”, expresaron en la ceremonia.
Estela Díaz de Vivar fue reconocida por su labor diaria en los barrios paranaenses, llevando la voz de quienes no la tienen. “Su manera de ser y de actuar hizo que la gente se apropiara de ella y que la ungiera como figura popular”, señalaron los organizadores.
Vocación y compromiso con la comunidad
Formada en la Universidad Nacional de Entre Ríos como Licenciada en Ciencias de la Información, Estelita es “la movilera del vecino”. En la presentación se destacó: “Define su lugar en el mundo con palabras propias. La vida misma para ella en su labor en Canal 11 y su misión en labor diaria es ser la voz de los que no tienen voz”.
Durante la ceremonia, los aplausos se multiplicaron cuando se anunció que Estelita fue una de las más votadas por la comunidad: “Vamos, Estelita, tu pueblo te reconoce”.
“Ella está siempre, cuando el vecino manda un mensaje, cuando hay algún problema, cuando hay alguna solución, cuando hay una historia para contar,
simplemente ella está presente y no importa si es lunes, martes, viernes, sábado, domingo, feriado, de lunes a lunes”.
Distinción y participación ciudadana
En Elonce en vivo, Estelita habló y entrevistó a otras mujeres destacadas y a la impulsora de la iniciativa, Mayda Cresto.
Al recibir el reconocimiento, De Vivar dijo: “La Fundación me ha honrado. Le dedico este galardón a mi queridísima mamá de 92 años”.
Mayda Cresto indicó: “Este año implementamos lo del formulario a través de las redes sociales para que la gente de Paraná y de otras localidades de la zona pudiera nominar. Estelita fue una de las mujeres más nominadas. Esto también amplía la red de trabajo, porque uno va generando vínculos con otras instituciones, asociaciones, fundaciones y el Estado”.
Por su parte, Sonia Fernández, expresó: “Estoy sumamente agradecida con la gente de la Fundación La Delfina que me ha pedido colaborar en esta edición haciendo la conducción de la locución. Siempre en los medios hay muchas mujeres importantes de entidades u organizaciones que solemos ver, que son luchadoras y muchas veces son anónimas, y esto nos da la oportunidad de visibilizar su trabajo”.
Historias de lucha y resiliencia
Durante la ceremonia, también se destacaron otras historias de mujeres que transforman la realidad: “Mi hijo falleció, pero pudimos transformar el dolor en amor. Ahora la ley de anafilaxia es la primera de este tipo en América Latina y, gracias a los protocolos, se ha salvado la vida de varias personas”, relató Mimicha, mamá de Matías Colaprete.
Malasa, de la secretaria de Producción de la Municipalidad, relató su experiencia: “Participamos en todas las ferias y en los eventos de acá de Paraná, presentando toda nuestra producción”.
Nadia Gasparini, mamá de un niño con autismo y presidenta de Neurodiversidad San Benito, afirmó: “Quiero agradecer a toda la gente que trabaja y que distingue a tantas mujeres, que muchas veces son invisibilizadas, pero que están haciendo algo bien hermoso”.
Manuela Muñoz, del Sindicato de casas Particulares, manifestó: “Un honor recibir esta distinción la verdad”.