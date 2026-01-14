El Municipio brindará capacitaciones gratuitas en oficios: cuáles son y cómo inscribirse

Las actividades son gratuitas y están destinadas a personas interesadas en adquirir o profundizar conocimientos prácticos en distintas áreas. Las inscripciones pueden solicitarse hasta el viernes 23 de enero inclusive.
La Municipalidad de Paraná llevará adelante una nueva propuesta de capacitaciones de verano, orientada a la formación en oficios y al fortalecimiento de herramientas laborales para vecinas y vecinos de la ciudad.
Las actividades son gratuitas y están destinadas a personas interesadas en adquirir o profundizar conocimientos prácticos en distintas áreas, con una modalidad accesible y horarios variados.
En esta oportunidad, se dictarán cursos de electricidad, en perspectiva introductoria; refrigeración, también en perspectiva introductoria; panadería; reciclado de prendas de indumentaria; y reparación de celulares y tablets. Todos en el Centro Municipal de Perfeccionamiento, ubicado en calle Pellegrini 558.
Las alternativas, en días y horarios
Electricidad
-Lunes y miércoles de 8:30 a 10
-Lunes y miércoles de 17 a 19
Refrigeración
-Martes de 9 a 11
-Jueves de 9 a 11
Panadería
-Martes de 8:30 a 11:30
-Jueves de 16:30 a 19:30
Reciclado de prendas de indumentaria
-Martes de 9 a 10:30
-Viernes de 16:30 a 19
Reparación de celulares y tablets
-Martes de 16:30 a 18
-Jueves de 16:30 a 18
Estas capacitaciones iniciarán el miércoles 21 de enero y forman parte de las políticas municipales que promueven la formación, el desarrollo de habilidades y la generación de oportunidades laborales; propuestas que ofrecen herramientas concretas para la inserción y el crecimiento en el mundo del trabajo.
Las inscripciones pueden solicitarse desde hoy hasta el viernes 23 de enero inclusive, escribiendo al siguiente correo electrónico: centrofp@parana.gob.ar